Avioni Air Montenegra će u sezoni letjeti ka 17 destinacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro će u predstojećoj ljetnjoj sezoni redovno saobraćati ka 17 destinacija, saopštili su iz te kompanije povodom zvaničnog početka IATA ljetnje sezone 2024.

Iz Air Montenegra su podsjetili da je ta kompanija članica IATA-e od avgusta prošle godine.

„Pa shodno međunarodnim komunikacionim standardima, koristimo priliku da obavijestimo cijenjene putnike o predstojećim planovima letenja naše aviokompanije”, dodaje se u saopšnju.

Navodi se da je Air Montenegro, vodeći računa o povećanoj tržišnoj tražnji, znatno proširio mrežu destinacija u predstojećem periodu, uvodeći četiri nove.

„Naši avioni će, u poređenju sa prethodnom turističkom sezonom, letjeti još i ka Bakuu, Izmiru, Minhenu i Ostravi. Dakle, redovan saobraćaj iz Podgorice i Tivta obavljaćemo ka 17 destinacija“, kazali su iz Air Montenegra.

Kako su naveli, sa aerodroma Tivat letjeće ka Bakuu, Beogradu, Brnu, Istanbulu, Izmiru, Ljubljani i Pragu.

„Dok će se redovan saobraćaj iz Podgorice obavljati ka sledećim destinacijama: Beograd, Bratislava, Cirih, Kopenhagen, Frankfurt, Istanbul, Ljubljana, Lion, Minhen, Nant, Ostrava, Pariz i Rim”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su detalji o letovima ka navedenim destinacijama i uslovima putovanja, dostupni na kompanijskom websajtu, www.airmontenegro.com.

Iz Air Montenegra su kazali da će, osim redovnih letova, ponudu nacionalnog avioprevoznika upotpuniti i charter letovi.

Kako su naveli, letjeće ka više destinacija u Njemačkoj, Francuskoj, baltičkim državama, Poljskoj, Izraelu i Jermeniji.

“Vjerujemo da će navedena ponuda predstavljati značajan podsticaj daljem turističkom razvoju naše zemlje, te da će godinu karakterisati, ne samo popunjeni kapaciteti tokom ljeta, vec i u periodu pred i post sezone”, kaže se u saopštenju.

U tom smislu, kako se navodi, Air Montenegro daje doprinos uvodeći nove letove i intenzivirajući broj rotacija već od aprila, pa do novembra tekuće godine, uz mogućnost daljeg širenja mreže destinacija.

“Turističkoj privredi Crne Gore, želimo uspješnu ljetnju turističku sezonu, našim građanima da uživaju u njenim benefitima, a turiste pozivamo da sa nama podijele nezaboravna iskustva i uživaju na letovima Air Montenegra”, poručili su iz te kompanije.

