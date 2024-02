Autohtona vina bi dopunila turističku ponudu Crne Gore

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima tradiciju i veliki potencijal kad je u pitanju proizvodnja vina, zbog čega bi trebalo više ulagati u otvaranje novih vinarija koje bi autohtonim vinima dopunile turističku ponudu, ocijenjeno je na Salonu vina u hotelu Lazure u Meljinama.

Željko Uljarević, direktor Companie de Vinos Montenegro, koja je organizovala Salon vina, kazao je da se na njemu predstavio rekordan broj izlagača, a da je pored vinarija svoj asortiman predstavilo i osam destilerija, koje nude više od 60 autentičnih vrsta ukusa džina i viskija.

“Imamo dosta noviteta na Salonu kad su u pitanju vinarije. Stavili smo akcenat na Italiju, koja je najpopularnija internacionalna zemlja kad je u pitanju prodaja vina u Crnoj Gori. Region je na salonu tradicionalno zastupljen. Tu su Srbija, Hrvatska, Slovenija i Sjeverna Makedonija. Takođe, imamo i proizvođače vina i iz Crne Gore, tako da smo zaokružili cijelu priču”, rekao je Uljarević, prenosi PR Centar.

Na petom, jubilarnom Salonu vina, ove godine se predstavilo 55 vinarija sa više od 450 različitih etiketa vina, a novina su, prema njegovim riječima, i tri masterklasa.

“Ove godine smo prvi put uveli masterklas. Radi se o edukativnim predavanjima, koja su kreirana da unaprijede znanje i ekspertizu ljubitelja vina, na kojima može prisustvovati do 20 ljudi”, objasnio je Uljarević.

On je dodao da ljubitelji vina i posjetioci salona očekuju nove proizvode na tržištu, pa je na Salonu ove godine predstavljeno i šest novih sorti.

“Iako nije bila inicijalna ideja da salon bude održan u okviru Praznika mimoze, već kao prezentacija jednom godišnje za prijatelje kompanije i posjetioce, dobili smo podršku Opštine Herceg Novi, koja ja prepoznala značaj događaja za turističku ponudu grada i sad se tradicionalno dešava u okviru programa Praznika mimoze”, naveo je Uljarević.

On je, osvrćući se na početke kompanije prije 16 godina, kazao da su na tržište izašli bojažjivo, sa par etiketa vina, a da se od tada ono jako razvilo i sad zastupaju veliki broj kompanija iz regiona i Evrope.

“Svake godine od nas se očekuje da budemo bolji, pa ćemo u narednom periodu raditi na edukativnom dijelu, da imamo više masterklasa. Takođe ćemo unapređivati ponudu izlagača, u skladu sa preferencijama potrošača”, rekao je Uljarević.

Vlasnik vinarije Sinjac iz Podgorice, Zoran Vukčević, saopštio je da Crna Gora ima tradiciju kad je u pitanju proizvodnja vina.

“U posljednjih deset godina otvoreno je dosta malih vinarija. Potencijali su značajno veći i mislim da bi trebalo više ulagati u otvaranje većeg broja vinarija koje bi se bavile autohtonim vinima, koja bi dopunila turističku ponudu vinima koja ne mogu da se probaju u regionu”, kazao je Vukčević.

On smatra da je Salon vina prilika za njegovu vinariju da najavi novu sezonu, kao i da se predstavi sa novim etiketama vina.

“Kao i svake godine organizacija je na zavidnom nivou i prilika je da se još jednom susretnemo sa tradicionalnim prijateljima, bilo da se radi o distributerima ili konzumentima”, naveo je Vukčević.

Direktorica organske vinarije Imperator iz Srbije, Đurđa Katić, objasnila je da vino proizvode u skladu sa organskim biodinamičkim principima i da su jedini u Srbiji sertifikovani biodinamički proizvođači.

“Organska proizvodnja je širom svijeta poznata i zna se da se ne koriste pesticidi, već samo prirodna đubriva. Mi smo otišli korak dalje od toga. Počeli smo da proizvodimo svoj kompost u skladu sa dobrom energetskom praksom. I to je ono što radimo jedini u Srbiji, čak i u regionu i zbog toga smo internacionalno priznati”, kazala je Katić.

Ona je dodala da su prvobitno željeli da vide da li organska proizvodnja može da se radi u Srbiji, navodeći da su dobijali povratne informacije od stručne i laičke javnosti da je to nešto što postoji na papiru i da nije održivo.

“Međutim, bili smo istrajni u tome da iz zemlje koju danas koristimo dobijemo najbolje i da je ostavimo generacijama iza nas, kao i da primjenom organike i biodinamike dobijemo najbolje moguće grožđe od koga ćemo kasnije dobiti najbolje vino”, rekla je Katić.

Ona je saopštila da im je prošla godine bila teška zbog velike količine kiše i da je bila pravi test da se utvrdi da li ono što rade ima smisla.

“Moj zaključak je da nema loših godina, ima samo loših agronoma”, poručila je Katić.

Predstavnik Vinarije Edi Simčić iz Slovenije, Aleks Simčić, kazao je da ta vinarija više od 25 godina proizvodi vina na način da se ona čuvaju u drvenim bačvama.

“Radimo sa malim prinosima. Pokušavamo da vina koja proizvodimo zadrže dosta svježih nota kao rezultat tla koje imamo u Sloveniji. Svaka godina je priča za sebe i nijedna nije ista. Bio sam prisutan na skoro 30 berbi i nijedna nije jednaka drugoj. Svaka berba je dobro iskustvo, ali je nemoguće ponoviti je na sledećoj berbi. Svakoj berbi se treba posvetiti i ne smije se brzati sa procesom”, naveo je Simčić.

On smatra da je Salon vina dobro organizovan, kao i da ga posjećuje puno ljudi koji se bave ugostiteljstvom, ali i ljubitelja vina.

Predstavnik Vinarije Michele Chiarlo iz Italije, Simone Colasuonno, kazao je da se njihova vinarija nalazi u regiji Pijemont i da se prvi put predstavljaju na Salonu vina. Oni su, kako je naveo, predstavili sa pet različitih etiketa vina, po kojima je poznata njihova regija.

“Predivan je ambijent u kojem se održava Salon. Utisci su sjajni, ima dosta predivnih ljudi, veliki je izbor vina. Siguran sam da ćemo se opet vratiti ovdje”, poručio je Colasuonno.

Predstavnica Vinarije Chene Bleu iz Francuske, Marlene Angelloz, rekla je da je njihova vinarija i ranije predstavljala ponudu na Salonu vina, navodeći da im je zadovljstvo što su opet u Crnoj Gori.

“Sjajna je organizacija. Veoma nam je važno da predstavimo naša vina ugostiteljima iz Crne Gore, jer proizvodimo veoma kvalitetna vina”, navela je Angelloz.

Predstavnica Vinarije Astorija iz Italije, Sabrina Rigo, kazala je da je srećna što je opet na Salonu vina u Crnoj Gori.

“Veoma su dobri utisci sa Slona. Mnogo ljudi iz ugostiteljstva ga posjećuje, veoma je uspješno za nas. Ovdje smo svake godine. Dolazim iz regije koja je poznata po preseko vinu. Proseko je veoma popularan kod nas. Radi se o zaštićenoj vrsti, što znači da samo može biti proizveden u našoj regiji države”, objasnila je Rigo.

Predstavnik Vinarije Meneghetti iz Hrvatske, Alen Britvarević, rekao je da oni proizvode oko 90 hiljada boca vina.

“Volimo da se predstavimo vina crnogorskoj publici. Utisci sa salona vina su odlični. Imamo pjenušava i mirna vina, kao i maslinovo ulje i destilate ”, naveo je Britvarević.

Predstavnik vinarije Carpineto iz Italije, Mario Mancuso, kazao je da je prvi put na Salonu vina i u Crnoj Gori.

“Država je divna. Sjani su utisci, nadam se da ću opet doći. Za nas su veoma važni ovakvi događaji, da ljudi mogu probati naša vina”, poručio je Mancuso.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS