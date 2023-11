Air Montenegro uvodi četiri nove destinacije za ljetnju sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik Air Montenegro tokom naredne ljetnje sezone letjeće ka četiri nove destinacije, i to Bakuu, Izmiru, Minhenu i Ostravi.

Kompanija će prvi put, ovoga ljeta, pokrenuti liniju prema Azerbejdžanu.

“Od juna naredne godine iz Tivta ka Bakuu kompanija će letjeti dva puta sedmično, svakog ponedjeljka i petka, a saobraćaj prema ovoj destinaciji će se realizovati do kraja septembra predstojeće godine”, navodi se u saopštenju.

Air Montenegro će, osim povezanosti sa Turskom iz Podgorice i Tivta prema Istanbulu tokom cijele godine, tokom ljetnje sezone letjeti i ka Izmiru.

“Kompanija sa letovima iz Tivta prema Izmiru počinje u aprilu, a saobraćaj će se obavljati tri puta sedmično, i to ponedjeljkom, petkom i nedjeljom, do kraja oktobra naredne godine”, dodaje se u saopštenju.

Air Montenegro će tokom ljetnje sezone proširiti svoju ponudu i prema evropskom tržištu, pa će od juna do kraja septembra naredne godine svakog četvrtka i nedjelje iz Podgorice letjeti prema Minhenu, a svakog utorka ka Ostravi u Češkoj.

“Kupovina karata ka novim destinacijama je moguća od 4. decembra, a u cijenu je osim taksi i ručnog prtljaga do osam kilograma, uključen i predati prtljag do 23 kilograma”, rekli su iz nacionalnog avio-prevoznika.

Sve informacije o destinacijama, datumima letova i cijenama avio-karata dostupne su na sajtu www.airmontenegro.com.

