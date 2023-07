Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Putnički brod AF Francesca ne odgovara potrebama linije Bar – Bari – Bar a njegova starost od 44 godine ne preporučuje ga za kupovinu, posebno ne za cijenu od šest miliona EUR, ocijenili su iz partije Biram Crnu Goru.

Član predsjedništva te stranke Ćazim Alković naveo je da je nevjerovatno da su Odbor direktora i Skuština akcionara Barske plovidbe na nedavno održanim sjednicama mogli da donesu odluku da kupe putnički brod AF Francesca.

“Putnički brod AF Francesca apsolutno ne odgovara potrebama linije Bar – Bari – Bar a, isto tako, njegova starost od 44 godine ne preporučuje ga za kupovinu, posebno ne za cijenu od šest miliona EUR”, istakao je Alković.

On je naglasio da se, iako Barani sa nestrpljenjem čekaju putnički brod koji će biti u vlasništvu Barske plovidbe i koji će Bar ponovo povezati sa Barijem, ne smije srljati u još veću grešku i nabavkom broda kao što je AF Francesca potpuno obesmisliti i degradirati svijetla tradicija duga šest decenija.

Kako je Alković dodao, još od 2017, a i mnogo ranije, u Baru se razgovara o nabavci odgovarajućeg trajekta koji bi nastavio tradiciju plovidbe Svetog Stefana na liniji Bar – Bari – Bar.

Prema njegovim riječima, sve analize su ukazivale da je neophodno nabaviti manji trajekt koji bi dugoročnije zadovoljavao zahtjeve međunarodnih konvencija i koji bio bio ekonomičan, kako sa aspekta potrošnje goriva, tako i sa aspekta održavanja.

“Desila se odluka o kupovini AF Francesca koja je duga 148 metara i koja, kako poznavaoci kažu, troši 30 tona nafte na dan. Takođe, vrlo su vjerovatne informacije da je održavanje Francesce izuzetno skupo i da se rezervni djelovi, eventualno, mogu još naći samo na grobljima brodova u Kini i Indiji”, kazao je Alković.

On je rekao da je jedina dobra strana što brodu klasa važi do 2028. godine.

“Ali starost od 44 godine ne obećava ništa drugo osim da se brzo mogu očekivati problemi sa održavanjem, ali i sa italijanskim pomorskim vlastima”, ocijenio je Alković.

On je naveo da posebno začuđuje što niko nije razmatrao dužinu operativne obale na gatu V- koju 148 metara duga Francesca značajno prevazilazi.

Kako je Alković dodao, regularni i bezbjedni privez i odvez broda te veličine podrazumijeva ozbiljne intervencije na podvodnom i nadvodnom dijelu gata, da bi obala bila produžena.

“Ta trajektna linija je mnogo više od običnog prevoza roba i putnika. Za Bar i Crnu Goru to je dragocjena veza sa razvijenim svijetom, pa bi država trebalo da bude spremna i na početne minimalne gubitke jer su dugoročne koristi višestruke. Ali, velika je razlika između minimalnog početnog gubitka i totalne neisplativosti”, naglasio Alković.

On je dodao da Biram Crnu Goru snažno podržava nabavku kvalitetnog putničkog broda i spremna je da doprinese u pronalaženju i odabiru odgovarajućeg.

“Isto tako, izražavamo jasan stav protiv kupovine putničkog broda AF Francesca koji ni u jednom pogledu ne odgovara potrebama pomorske linije Bar – Bari – Bar i koji je apsolutno pogrešan potez za koji će penale plaćati opština Bar i država Crna Gora”, zaključio je Alković.

