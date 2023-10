Aerodromi prihodovali oko 28 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preko oba crnogorska aerodroma prošlo je više od dva miliona putnika zaključno sa 8. oktobrom, dok su prihodi u prvih devet mjeseci na nivou od 28 miliona EUR, saopštio je predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldin Dobardžić.

On je, gostujući u emisiji Dobro jutro Crna Goro, najavio otvaranje novih ruta.

“Ishodi razgovora su za nas i više nego dobri, rekao bih odlični, iznad očekivanja i mi smo u toku tih razgovora potvrdili od strane avio-kompanija s kojima smo obavljali razgovor o otvaranju nekih novih linija koje će se desiti početkom ljetnje sezone, koja počinje krajem marta”, rekao je Dobardžić.

On je naveo da će to biti od sredine aprila, maja, a neki su im potvrdili da će letovi početi tokom juna, prenosi portal RTCG.

“Ono što mene raduje u ovom momentu jeste da postoji značajno interesovanje za aktivaciju nekih ruta sa tivatskog aerodroma, jer očekujem da upravo i sa potvrđivanjem tih novih ruta, a to su rute koje nam je potvrdio Juro Vinsko, dio Lufthansa Grupe, prvi put će uspostaviti liniju između Tivta i Berlina, koja jeste strateška ruta, što nas je, naravno, obradovalo”, kazao je Dobardžić.

Zatim Air Baltic, koji će uspostaviti liniju između Tivta i Talina, što je do sada radila naša nacionalna avio-kompanija.

“Postoji dalje značajno interesovanje. Potvrdio je naravno i Rigu, sa tog tržišta baltičkih zemalja. I ono što jeste novina je da će Podgorica biti u toku ljetnje sezone povezana prvi put sa turskim Izmirom. Pegasus je u našoj komunikaciji dao nama, da kažem, mogućnost da razmišlja o otvaranju linije Podgorica-Abu Dabi, koja je na našoj strateškoj ruti”, kazao je Dobardžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS