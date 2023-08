Aerodrom Podgorica već danas ima milionitog putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Podgorica, prvi put od otvaranja, već danas ima milionitog putnika, čime je za 40 dana popravljen rekord iz 2019. godine.

„Naš milioniti putnik u Podgorici je Marko Eraković“, navodi se u saopštenju Aerodroma Crne Gore.

Eraković je na poklon od Aerodroma Crne Gore dobio povratnu kartu po izboru za neku od aktivnih ruta nacionalne aviokompanije, Air Montenegro, koju mu je uručio zamjenik izvršnog direktora ACG, Petar Radulović.

Radulović je kazao da mu je izuzetno drago što se, uprkos svim izazovima, saobraćaj odvija bez ikakvih smetnji i što, uz to, postižu rezultate vrijedne pažnje.

„U tom kontekstu, posebno naglašavam uspjeh upravo Aerodroma Podgorica na kom smo od 1. januara do danas opslužili već milion putnika, što je 27 odsto više u odnosu na uporedni period 2019. godine“, precizirao je Radulović.

S druge strane, na Aerodromu Tivat je od 1. januara do 13. avgusta opsluženo 528,84 hiljade putnika što je na nivou od 63 odsto rezultata iz 2019. godine.

