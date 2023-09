Abazović: U julu rekordna zaposlenost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Broj zaposlenih u julu ove godine iznosio je 258 hiljada i najveći je u istoriji Crne Gore, objavio je premijer Dritan Abazović.

“U našoj državi nikada nije zabilježena veća zaposlenost u julu ove godine, kad je zaposlenih osoba bilo 258 hiljada. U poređenju sa istim periodom prošle godine, broj zaposlenih je veći za 23 hiljade. Isto tako, u odnosu na rekordnu 2019. godinu, broj zaposlenih je danas veći za nevjerovatnih 43 hiljade”, napisao je Abazović na društvenim mrežama.

Kako je naveo, Monstat je konstatovao da je zabilježen rast zaposlenosti u svim gradovima Crne Gore, što posebno raduje, naročito kad je u pitanju sjever države.

“Ovo sve govori da se uvećava ukupna ekonomska aktiva zemlje, ali i da je uspostavljena veća disciplina kada su u pitanju finansijske i tržišne kontrole. Idemo dalje, na pravom smo putu”, zaključio je Abazović.

