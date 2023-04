Verbalni i pokušaj fizičkog sukoba igrača i predstavnika Sutjeska i Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Na Gradskom stadionu u Nikšiću, po završetku fudbalske utakmice Sutjeske i Budućnosti, na terenu i na prostoru ispred svlačionica, došlo je do verbalnog, a potom i pokušaja fizičkog sukoba igrača i predstavnika oba kluba, a sukob je spriječen pravovremenom intervencijom policije.

To je saopštila Uprava policije, navodeći da je do sukoba došlo oko 20 sati.

Navodi se da u Odjeljenju bezbjednosti Nikšić nije bilo podnijetih prijava od učesnika ovog incidenta.

“Policijski službenici preduzimaju službene mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i eventualne zakonske odgovornosti učesnika”, kaže se u saopštenju.

Obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se izjasnio da će pravnu kvalifikaciju događaja izvršiti nakon dodatno prikupljenih obavještenja.

