U Turskoj bez krova nad glavom ostalo 1,2 miliona ljudi

Ankara, (MINA) – U jugoistočnom dijelu Turske, zbog posljedica razornih zemljotresa koji su prošlog ponedjeljka pogodili pogranično područje te države sa Sirijom, bez krova nad glavom ostalo je 1,2 miliona ljudi, saopštile su vlasti.

Kako prenosi Al Džazira Balkans, iz područja pogođenih zemljotresom za sada je evakuisano gotovo 400 hiljada ljudi.

Prema najnovijim podacima, u zemljotresu je poginulo više od 37,5 hiljada ljudi, dok je preko 80 hiljada povrijeđenih.

Samo u Turskoj broj poginulih porastao je na 31.643, dok je u susjednoj Siriji umrlo najmanje 5,9 hiljada ljudi.

Iz ruševina stambene zgrade u južnoj turskoj pokrajini Kahramanmaras danas je, 183 sata nakon zemljotresa, spašena desetogodišnja djevojčica.

Prethodno su, 181 sat nakon zemljotresa, iz ruševina spašena dva dječaka.

