Radnici Košute i danas blokirali saobraćaj

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute blokirali su i danas saobraćaj između Podgorice i Cetinja.

Blokada na Kruševom ždrijelu trajala je do 15 sati.

Predstavnica radnika, Dijana Vujović, kazala je za Radio Crne Gore da će istrajati do kraja i da će se izboriti za svoja prava.

“Ovo je sramota za Vladu, predsjednika države i za Skupštiu, da nam se niko ne obraća mjesecima, a svi znaju zašto smo na putevima. Bićemo tu do kraja. Ovo je tužna priča. Apelujem da nas što prije prime na sastanak, jer mi smo jedini radnici u Crnoj Gori koji su u stečaju”, rekla je Vujović, prenosi portal RTCG.

Bivši radnici Košute traže isplatu devet neisplaćenih plata za 693 radnika u iznosu od 2,8 miliona EUR, kao i povezivanje radnog staža za njih 81.

