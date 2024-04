Pripremaju plan mjera za nepoštovanje normi u oblasti igara na sreću

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Koordinaciono tijelo za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću priprema plan mjera koje, kako je saopšteno, počivaju na analizi stanja, a podrazumijevaju korake poput oduzimanja licenci, koncesija i pokretanja krivične odgovornosti za nepoštovanje zakonskih normi.

Iz Vlade je saopšteno da je na današnjoj sjednici Koordinacionog tijela zaključeno formiranje Operativne grupe koja će kreirati preporuke za prevenciju zavisnosti od igara na sreću, posebno kod djece školskog uzrasta i mladih ljudi, a u cilju promocije zdravih stilova života.

“U pripremi je plan odlučnih mjera koje počivaju na analizi stanja o preduzimanju koraka, počev od oduzimanja licenci, koncesija, pa do krivične odgovornosti”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, o stanju u oblasti igara na sreću najbolje svjedoče alarmantni pokazatelji broja transakcija i količine novca koji je prenesen na inostrane ilegalne sajtove.

“Za ove transfere je u 2022. godini obavljeno 132.109 transakcija čija je vrijednost čak 6.315.019 EUR, a u 2023. godini 133.445 transakcija u vrijednosti od 6.183.943 EUR”, navodi se u saopštenju Vlade.

Kako su objasnili, izmjenama Zakona o igrama na sreću, koje su usvojene u decembru prošle godine, definisane su zabrane i mehanizmi za blokadu inostranih sajtova.

“Na sjednici Koordinacionog tijela definisane su i konkretne mjere u cilju efektnog sprovođenja ovih zabrana, posebno na planu blokiranja bankarskih plaćanja akterima igara koje nijesu registrovane i koje nemaju legalni osnov u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Time se, kako se dodaje, osim zaštite zakonitosti i jednakosti, šalje snažna poruka.

„Da ćemo spriječiti sve odlive ka ilegalnim inostranim sajtovima, koji nerijetko služe za finansijske prevare i pranje novca”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je kreiran i okvir za sprovođenje zajedničkih aktivnosti i formiranje zajedničkih timova Uprave za igre na sreću, nadležne inspekcije i Uprave policije, a u cilju borbe protiv svih oblika nelegalnog poslovanja u oblasti igara na sreću.

„Cilj je da se, uključivanjem više aktera, na precizan način, unaprijedi organizacija rada u vezi sa detektovanjem i procesuiranjem svih oblika bezakonja”, navodi se u saopštenju.

Kako su podsjetili iz Vlade, prema izvještaju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija utvrđen je veliki broj školskih ustanova u čijoj blizini se na nepropisanoj udaljenosti nalaze kladionice i drugi objekti za priređivanje igara na sreću.

„Što govori o tome koliko su ignorisane zakonske norme, ali i zanemarene potrebe djece da se zaštite od ekonomskog iskorišćavanja, što su ustavne obaveze države”, kaže se u saopštenju.

