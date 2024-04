SDP, SD i LP predale zajedničku listu za izbore u Budvi

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP), Socijaldemokrate (SD) i Liberalna partija predale su budvanskoj Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) zajedničku listu za predstojeće lokalne izbore u toj opštini.

Kako je saopšteno, nosilac liste “Čisit izbor SDP-SD-LP” Petar Odžić kazao je da je tu listu za samo nekoliko dana podržalo nekoliko stotina građana Budve.

„Pozitivne reakcije su očekivane, jer se radi o stvaranju širokog evropskog pokreta. Ova koalicija koja će biti najprijatnije iznenađenje 26. maja, i vratiti će Budvi dostojanstvo, a posvađanim građanima pružiti pomirenje”, kazao je Odžić.

Kako je dodao, ovih dana se često čuju obećanja političkih partija kako više neće praviti iste greške.

“Mi građanima možemo obećati da ćemo biti isti kao i do sada, radićemo čisto, časno i u korist svih građana Budve”, poručio je Odžić.

On je podsjetio da Budva, kao najbogatiji grad u Crnoj Gori, nema porodilište, Sud, Dom za stare, Centar za kulturu, kao ni besplatni vrtić.

“Sa ljudima sa ove liste, učinićemo sve da u narednom mandatu sve to promijenimo. Zato sam izuzetno zahvalan svim ljudima koji su u politički turbulentnom vremenu hrabro podržali našu listu, i time nam dali snagu da istrajemo u namjeri da Budvu učinimo gradom poželjnim za život”, rekao je Odžić.

