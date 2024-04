UCG promijenio društvenu paradigmu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore (UCG) promijenio je društvenu paradigmu Crne Gore i izgradio državu u kojoj se sloboda osvaja znanjem, poručeno je na svečanoj akademiji povodom 50 godina postojanja te obrazovne ustanove.

„Danas snažno osjećamo impulse poleta onih koji su utemeljili UCG prije pola vijeka. Rijetko se kad u prošlosti Crne Gore, usudom istorijskih neprilika, moglo razmišljati strateški, decenijama unaprijed”, kazao je rektor UCG Vladimir Božović.

Prema njegovim riječima, 1974. godine, vrijeme i ljudi su postigli potreban i plodonosan sklad iz kog je rođen UCG.

„U izuzetnoj, prometejskog viziji, znali su utemeljivači da će UCG biti ta vatra oko koje će se okupljati najvredniji koje ova zemlja ima. I nema sumnje, nadali su se da će se njegovi dragocjeni plodovi vratiti opet ovoj zemlji i njenim ljudima”, istakao je Božović.

On je kazao da je UCG, od godine osnivanja, bio polje izazovne borbe za Crnu Goru znanja.

„Za UCG koji će cijelom društvu, odnosno svakom njegovom čovjeku darovati Zrno nove vrijednosti“, kazao je Božović.

Predsjednik Jakov Milatović je naglasio značaj UCG za ozdravljenje i dalji razvoj društva.

“U vremenu demokratskog sazrijevanja i tehnoloških promjena, obrazovanje ostaje sinonim jednakih šansi za sve. Zato imamo obavezu da čuvamo njegov kvalitet i borimo se protiv lažnih diploma u najvitalnijim sferama našeg društva kao što su prosvjeta i zdravstvo, ali i svim drugim”, kazao je Milatović.

On je dodao da je nedopustivo da se na najodgovornijim mjestima u sistemu nalaze pojedinci sa „sumnjivim diplomama“, dok hiljade visokoškolaca čeka posao na birou ili odlazi iz zemlje.

“Vjerujem da nije vrijeme za održavanje statusa quo, već da je na našoj generaciji odgovornost za ispravljanje višedecenijskih grešaka”, poručio je Milatović.

On je pozdravio inicijalne pozitivne pomake koji su, kako je naveo, napravljeni i pozvao donosioce odluka da budu još odlučniji i istrajniji u toj borbi.

Akademik i profesor UCG Predrag Miranović je istakao da je ta ustanova postigla cilj i promijenila Crnu Goru.

„Nije doprinio samo ekonomskom razvoju, bitno je doprinio i emancipaciji i afirmaciji ovog društva, doprinio je samosvijesti o tome šta možemo i koliko možemo kao društvo da postignemo”, rekao je Miranović.

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG Andrej Vukčević poručio je da su studenti centralno mjesto svakog univerziteta.

„Zato nas treba afirmisati i dati nam mogućnost da njegujemo i razvijamo kritičko mišljenje i prostor da se izrazimo, a najbolje među nama, neophodno je podržati, stimulisati i ohrabriti da aktivno učestvuju u svim procesima od značaja za razvoj zajednice”, naglasio je Vukčević.

Kako je saopšteno sa UCG, u okviru svečanosti je organizovana i digitalna izložba fotografija iz jubilarne monografije o UCG, a prikazan je i dokumentarni film o UCG, koji potpisuje Nikola Vukčević.

