Članovima UPCG predstavljen Program za unapređenje konkurentnosti privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu predstavljen je danas kompanijama članicama Unije poslodavaca (UPCG).

“Daljim razvojem mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i povećanjem njihove produktivnosti, doprinosi se stvaranju otpornije, konkurentnije i izvozno orjentisane privrede, što je i cilj tri miliona EUR vrijednog Programa koji je danas predstavljen”, navodi se u zajedničkom saopštenju UPCG i Ministarstva ekonomskog razvoja.

Prezentacija je održana u okviru radnog sastanka koji je, u formatu okruglog stola za privrednike, organizovala UPCG, u saradnji sa Ministarstvom.

Predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica, saopštio je da linije kreirane u okviru Programa, čiji je nosilac Ministarstvo, predstavljaju značajnu podršku poslovanju privrednika, tako da im ovaj skup daje priliku da se kroz direktnu komunikaciju sa predstavnicima tog Vladinog resora dodatno informišu o svim pitanjima od interesa za uspješno apliciranje i pristup opredijeljenim sredstvima.

Vršiteljka dužnosti direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti privrede u Ministarstvu, Anđela Gajević, je naglasila da je u fokusu ovogodišnjeg Programa proizvodni sektor i jačanje kapaciteta proizvodne djelatnosti, za što je opredijeljeno dva miliona EUR.

“Takođe, nijesu zaboravljene ni posebne ciljne grupe, žene i mladi, a vodilo se računa i o regionalnom razvoju, kao i privrednicima koji posluju na teritoriji jedinica lokalne samouprave čiji je indeks konkurentnosti niži od 100”, rekla je Gajević.

Nakon što je generalna sekretarka UPCG, Suzana Radulović, uputila privrednicima poziv da se aktivno uključe u diskusiju, organizovana je prezentacija ovogodišnjeg Programa.

Načelnica Direkcije za razvoj MSP Ivana Zečević i savjetnica u Direkciji za saradnju sa biznis zajednicom Marina Šaković, predstavile su članovima UPCG pojedinačne programske linije i predviđene iznose podrške, upoznale ih sa načinom apliciranja i potrebnoj dokumentaciji, te podsjetile da je krajnji rok za dostavljanje prijava privrednika 30. maj.

Iako Program predviđa četiri programske linije, ona koja se odnosi na podršku malim ulaganjima je privremeno zatvorena, zbog izuzetno velikog broja prijava pristiglih u prva dana nakon raspisivanja javnog poziva.

“Iako to znači da je za ovu programsku liniju dostignut limit po pitanju opredijeljenih budžetskih sredstava, predstavnici privrede će uskoro, nakon završetka evaluacije, biti informisani o mogućem oslobađanju dijela finansijskih sredstava i eventualnom nastavku procesa podnošenja zahtjeva”, dodaje se u saopštenju.

Uz navedenu liniju, Program za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu predviđa još tri linije i to za unapređenje proizvodnih kapaciteta, podršku digitalizaciji i vaučere za žene i mlade u biznisu.

Pojedinačni iznosi podrške kreću se od hiljadu EUR do 150 hiljada EUR, a opredjejuju se u zavisnosti od konkretne linije na koju se aplicira.

“Jedna od glavnih karakteristika ovog programa je to što su uvećani iznosi za pojedinačne programske linije, kao i procenat refundacije u okviru istih. Takođe, programska linija za unapređenje proizvodnih kapaciteta objedinjuje liniju za velika ulaganja i cirkularnu ekonomiju, a prednost je što za nju mogu konkurisati preduzeća registrovana po svim šiframa djelatnosti, ako pritom obavljaju i proizvodnu djelatnost”, navodi se u saopštenju.

Događaj je obilježila diskusija u kojoj je nešto više od 50 privrednika, članova UPCG, imalo priliku da postave pitanja i otklone moguće nedoumice vezano za proces podnošenja zahtjeva i primjene pravila koja određuju mogućnost dodjele konkretnih vidova podrške.

“Današnji događaj redovna je aktivnost koju UPCG i Ministarstvo organizuju svake godine, s namjerom da informišu privrednike o mogućnostima koje im se pružaju kroz Program za unapređenje konkurentnosti privrede”, zaključuje se u saopštenju.

