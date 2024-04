Odbojkašice Herceg Novog odbranile trofej

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog drugu godine uzastopno osvojile su titulu prvaka Crne Gore.

Herceg Novi je večeras u Igalu, u trećem meču finala plej-ofa EPCG Superlige, savladao Luku Bar 3:0 (25:22, 25:22 i 25:21) i sa 3:0 u seriji odbranio trofej.

Hercegnovski tim ove sezone na domaćoj sceni nije izgubio ni set, a nedavno je drugi put u klupskoj istoriji osvojio trofej Kupa Crne Gore.

Do pobjede u trećem meču finala došao je nakon 70 minuta igre.

