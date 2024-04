Uprava policije: Pojačana kontrola učesnika u saobraćaju tokom praznika

Podgorica, (MINA) – Službenici policije će u danima praznika, kroz pojačano prisustvo na najfrekventnijim putevima, sprovoditi pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da se prije, tokom i nakon predstojećih prazničnih dana na putevima u Crnoj Gori očekuje pojačana frekvencija saobraćaja ka turističkim centrima, kako na jugu, tako i na sjeveru države.

Kako su kazali, usljed povećanih gužvi, realno je očekivati da može doći do povremenih zastoja, pa i otežanog odvijanja saobraćaja.

„U cilju stvaranja neophodnih uslova za sigurno i bezbjedno odvijanje saobraćaja, službenici policije će u danima praznika, kroz pojačano prisustvo na najfrekventnijim putevima, sprovoditi pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će, pored preventivnih aktivnosti, pojačane kontrole biti realizovane sa ciljem otkrivanja i sankcionisanja vozača koji čine najteže saobraćajne prekršaje, kako bi se izbjegle saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama.

Oni su istakli da je strpljiva i odgovorna vožnja najbolji vid prevencije u sprečavanju nastanka saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica.

„Još jednom apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu i da savjesnim i odgovornim ponašanjem, poštujući saobraćajne propise, doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju“, navodi se u saopštenju policije.

Iz policije su poručili da će njihovi službenici učiniti sve iz svoje nadležnosti, a u mjeri realno mogućeg, da svaki vozač sa što manje neprijatnosti i zadržavanja stigne bezbjedno do odredišta.

