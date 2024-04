Za projekte OCD prošle godine izdvojili više od 375 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Fond za aktivno građanstvo (fAKT) prošle godine izdvojio je preko 375 hiljada EUR za projekte organizacija civilnog društva (OCD).

Kako je saopšteno iz Fonda, „Podržani=osnaženi” je trogodišnji program podrške razvoju civilnog društva koji realizuje fAKT u saradnji sa Zakladom za razvoj zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, a uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Navodi se da je tokom prošle godine u Crnoj Gori podržano 36 projekata OCD-a i neformalnih grupa građana, u ukupnom iznosu od 375.720 EUR.

Prema riječima izvršne direktorice Fonda za aktivno građanstvo Anice Maje Boljević, program je osmišljen kao odgovor na nedostatke u demokratskim kapacitetima crnogorskog društva, sistemima odgovornosti, kao i reakcija na stagnaciju ekonomskog i društvenog razvoja.

Boljević je rekla da okosnicu programa Podržani=Osnaženi čine tri grant šeme: Zajednica u akciji, Aktivno učešće i Javno zastupanje.

„Osim pružanja ciljane finansijske podrške, program je usmjeren i na uključivanje novoosnovanih organizacija i neformalnih grupa kako bi se odgovorilo na nedovoljnu vidljivost i pristup lokalnim organizacijama građanskog društva u manje razvijenim područjima Crne Gore“, dodala je Boljević.

Ona je dodala da se opravdanost takvog pristupa najbolje ogleda u broju aplikacija pristiglih tokom protekle godine, kojih je bilo 125.

Kako se dodaje, u okviru tri grant šeme, tokom prošle godine pristiglo je više od 120 aplikacija, a finansijsku podršku dobilo je čak 36 projekata u iznosu od 375.720 EUR.

Iz fAKT-a su rekli da program „Podržani=osnaženi“, osim finansijske, uključuje i brojne druge komponente kao što su razvoj kapaciteta, aktivnosti dijeljenja znanja i najboljih praksi, učenje kroz učešće u konkretnim akcijama.

„Poseban akcenat je na pristupu osnaživanja građanskog društva na putu stvaranja snažnih veza sa građanima i za građane, kroz integraciju u procese javnih politika, uključujući marginalizovane grupe i manje razvijene zajednice“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je podrška OCD i neformalnim grupama građana, kroz projekat „Podržani=osnaženi“ nastavljena i tokom ove godine.

Navodi se da je kroz grant šemu “Zajednica u akciji” podržano sedam projekata, u iznosu od 29.306 EUR.

Iz fAKT-a su podsjetili da je otvoren konkurs za grant šemu „Aktivno učešće“.

„U okviru tog poziva biće podržani projekti koje predlažu i sprovode lokalne OCD, u cilju povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica, u nekoj od prioritetnih oblasti programa Podržani=Osnaženi“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da projekti mogu trajati od šest do deset mjeseci, a iznos koji može biti dodijeljen za pojedinačni projekat kreće se u rasponu od sedam do 15 hiljada EUR.

Poziv je otvoren do 14. maja.

