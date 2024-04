Kurjaci osvojili i Bijelo Polje

Podgorica, (MINA) – Podgorička ekipa Kurjaci obilježila je i treći zimski turnir Crnogorske tekbol lige u Bijelom Polju.

Kurjaci, u sastavu Marko Žarković i Andrija Jovanović, savladali su u finalnom meču Stegerz 2:0, po setovima 12:5 i 12:5.

Kurjaci su na “zimskoj turneji” dobili sva tri turnira, nakon što su bili najbolji i u Podgorici i Herceg Novom.

Na putu do trofeja, prije Stegerza, za koji nastupaju Veljko Ljumović i Matija Bojović, eliminisali su i PG Teqerse 2:0 (12:4 i 12:9).

U singl konkurenciji, slavio je Marko Žarković i odbranio titule osvojene u Podgorici i Igalu.

U finalu bio je bolji od Veljka Ljumovića, nakon tri odigrana seta.

Ljumović je natjerao Žarkovića da se bori za treći set, u njemu čak vodio 6:2, ali je mnogo iskusniju član Kurjaka serijom 10:1 zaključio meč.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS