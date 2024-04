Elektroprivreda maksimalna i nakon četvrtog kola

Podgorica, (MINA) – Šahisti Elektroprivrede zadržali su maksimalan učinak i nalaze se na čelu tabele nakon četvrtog kola Premijer lige u Herceg Novom.

Nikšićki sastav slavio je danas protiv gradskog rivala Mladosti i ekipe Mimoze sa po 5:1.

Po dvije pobjede danas ostvarili su i najbliži pratioci, Herceg Novi i Crnogorac.

Novljani su savladali Rudar i Nikšić, dok je Crnogorac bio bolji od ekipa Nikšića i podgoričkog sastava Omladinac Budućnost.

Sjutra su na programu velika uzbuđenja, peto kolo donosi dva derbi duela, u kojima se sastaju Budućnost i Herceg Novi, odnosno Elektroprivreda i Crnogorac.

Budućnost će od sjutra biti pojačana velemajstorom Nikolom Đukićem, koji nije nastupao u prva četiri kola.

U Ženskoj ligi u vođstvu su ekipe Elektroprivrede i Crnogorca.

Elektroprivreda je danas savladala ekipu Budućnosti, dok je Crnogorac minimalno trijumfovao protiv Univerziteta Crne Gore.

U sjutrasnjem kolu sastaju se ekipe Crnogorca i Elektroprivrede i taj duel će odlučiti kome će pripasti pobjednički pehar.

U prvoj ligi, Dama je nastavila seriju pobjeda, a na drugom mjestu se nalazi ekipa Dijagonala koja je prijatno iznenađenje takmičenja.

Danas je počelo i takmičenje u Pionirskoj ligi, koje je okupilo 13 ekipa.

Šampionat će biti nastavljen sjutra, a organizator je Šahovski savez u saradnji sa Ministarstvom sporta i Opštinom Herceg Novi.

