Sindikat prosvjete predlaže da školska godina počne štrajkom upozorenja

Podgorica, (MINA) – Izvršni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore (SPCG) predložio je da naredna školska godina počne štrajkom upozorenja kako bi se poslao zahtjev premijeru i ministru prosvjete za popravljanje ekonomskog i pravnog položaja prosvjetnih radnika i povjerenja u obrazovni proces.

Izvršni odbor je, na sjednici u četvrtak, predložio da školska godina počne štrajkom i kako bi se pokrenulo pitanje o utvrđivanju statusa nastavnika i minimuma procesa rada.

U zaključcima sa sjednice, objavljenim na sajtu SPCG, navodi se da će Skupštini Crne Gore biti upućen dopis sa inicijativom za izmjenu i dopunu Zakona o sprječavanju korupcije, koje se tiču statusa članova Školskog odbora iz reda nastavnika, kako se ne bi tretirali kao javni funkcioneri.

“U narednom periodu očekujemo da počnu razgovori sa ministrom prosvjete i ministrom finansija koji se tiču regulisanja prevoza za prosvjetne radnike”, naveli su iz SPCG.

Sindikat će se, kako se dodaje, dopisom obratiti i Ministarstvu prosvjete sa inicijativom izmjene statusa higijeničarki u ustanovama sa manje od 120 učenika propisanog Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne program

