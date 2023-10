Podgorica, (MINA) – Proširenje Evropske unije (EU) je ključni i strateški izbor Unije, saopšteno je na sastanku španskog premijera Pedra Sančeza i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da se Milatović sreo sa Sančezom na marginama samita Evropske političke zajednice u Granadi.

“Dva zvaničnika ocijenila su da Crna Gora i Španija imaju odlične i prijateljske odnose koje će dodatno osnažiti u narednom periodu”, kaže se u saopštenju.

Sančez je kazao da je proširenje ključni i strateški izbor EU i da je Crna Gora primjer ekonomskog i ukupnog razvoja u regionu.

Miltović je rekao da je sastanak sa Sančezom bio prilika da razgovaraju o politici proširenja, imajući u vidu da je jedan od prioriteta španskog predsjedavanja EU i evropsko jedinstvo, koje se odnosi upravo na ujedinjenu Evropu kao cilj.

On je rekao da je Sančezu predstavio Platformu za Crnu Goru u EU i objasnio korake koje država preduzima u pravcu evropskih integracija, a koji se tiču potpune usklađenosti sa spoljnom politikom EU, ispunjavanja ekonomskih kriterijuma i napretka u brojnim reformskim procesima.

Milatović je, kako se navodi, naglasio da Crna Gora kao mala zemlja u kojoj postoji snažna politička volja i podrška građana države evropskom putu ima realnu šansu za punopravno članstvo prije usvajanja narednog budžetskog okvira EU.

“Regionu Zapadnog Balkana je potrebna uspješna priča, koja može podsticajno djelovati na sve države aspirante”, rekao je Milatović.

On je kazao da se sa Sančezom saglasio da je proširenje ključni strateški cilj EU, ali da na tom polju EU treba da bude odlučnija, u kontekstu geopolitičkih prilika u istočnoj Evropi i na Zapadnom Balkanu.

Milatović je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo zbog nedavnog otvaranja rezidentnog diplomatskog predstavništva Španije u Crnoj Gori.

On je u razgovoru podsjetio i na ulogu crnogorskih dobrovoljaca u borbi za vrijednosti i ideale slobode u španskom građanskom ratu, temi koju i, kako se dodaje, Sančez prepoznaje kao važan istorijski zalog prijateljstva između dvije države.

