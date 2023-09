Popis ne smije biti politizovan, u toku završne pripreme

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku (Monstat) sprovodi završne pripreme za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori koji će početi 1. novembra, saopšteno je na sjednici Vlade i poručeno da ta, isključivo statistička aktivnost, ne smije na bilo koji način biti politizovana.

Skuština je 12 decembra usvojila Zakon o popisu stanovništva, nakon čega je Vlada donijela Uredbu kojom je definisan datum održavanja popisa i Odluku o raspodjeli novca popisnim komisijama, čime je počela finalna faza priprema za taj posao.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović rekao je sjednici Vlade, na kojoj je predstavljena Informacija o pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, da je riječ o najvažnijem državnom poslu ove godine.

“Imajući u vidu politički kontekst u Crnoj Gori, biće to praznik demografije, ako ga uradimo onako kako svi očekujemo”, kazao je Damjanović.

On je saopštio da se aktivnosti u vezi sa popisom sprovode punim intenzitetom.

Damjanović je kazao da ima zlonamjernih pokušaja i nagovještaja da bi ova aktivnost mogla da se poremeti, eventualno i prekine.

“Mislim da dovoljno uradili u okviru zakonodavnog i institucionalnog dijela, kako nikome ne bi palo na pamet da pokuša da ometa ovaj proces”, kazao je Damjanović.

On je rekao da Upravi za statistiku treba pružiti podršku kako bi ovu aktivnost sproveli nesmetano.

Damjanović je istakao da će rezultati popisa poslužiti kao osnova za donošenje svih javnih politikika, strategija i planova.

Direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović kazao je da ta institucija sprovodi završne pripreme za popis stanovništva.

“Sprovedene su sve procedure javnih nabavki koje se odnose na štampu popisnog materijala, nabavku kompjuterske opreme, sprovođenje javne kampanje, nabavku kancelarijskog materijala. Usvojeni su popisni upitnici i obrasci, kao i odgovarajuća metodološka uputstva, i dostavljenji su na upoznavanje Eurostatu”, istakao je Pejović.

Prema njegovim riječima, u finalnoj fazi su aktivnosti koje se tiču ažuriranja popisnih krugova u okviru prostornog registra jedinica lokalnih samouprava.

Pejović je kazao da je Uprava za statistiku sama izradila program za unos i obradu podataka popisa i da su formirane popisne komisije.

“U narednom periodu slijedi štampa i distribucija kompletnog popisnog i kancelarijskog materijala, održavanje obuka na svim nivoima – od obuka za članove popisnih komisija do popisivača”, najavio je Pejović.

Kako je dodao, slijedi i promocija popisa kroz javnu kampanju, kojom će informisati javnost o cilju i značaju popisa i svim njegovim elementima.

Pejović je rekao da očekuju da će u što kraćem roku obezbijediti i adekvatne prostorije za potrebe unosa i obrade podataka popisa.

On je ukazao na nemjerljiv i višestruk značaj popisa.

„Popis je neophodan za dalji nesmetan rad Uprave za statisitku, preduslov je nastavka procesa pridužuvnaja Crne Gore Evropskoj uniji, a podaci su značajni za donošenje odluka, konkrento za potrebe javnih politika, strategija i planova”, naveo je Pejović.

Podaci popisa, kako je dodao, nijesu ništa manje značajni za biznis zajednicu, nevladine organizacije, medije i široku javnost.

„Popis treba da pokaže zrelost ne samo crnogorske statistike, nego društva u cjelini. S tim u vezi, očekujem podršku Vlade da široj javnosti ukaže na značaj ove predstojeće akcije za dalji razvoj Crne Gore i siguran sam da nećete dozvoliti da ova, isključivo statistička aktivnost, na bilo koji način bude politizovana“ poručio je Pejović.

Premijer Dritan Abazović kazao je da od popisa ne treba praviti izbore i prebrojavanje, već ga treba posmatrati smjernicu kako se postaviti u narednom periodu.

