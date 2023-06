Milatović: Regionalna saradnja i EU integracije ključni prioriteti

Podgorica, (MINA) – Regionalna saradnja, uz evropske integracije, ključni je spoljnopolitički prioritet Crne Gore, poručio je predsjednik Jakov Milatović.

On je nakon Samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Podgorici, kojim se završava jednogodišnje predsjedavanje Crne Gore toj regionalnoj inicijativi, rekao da su u fokusu bili regionalna saradnja, zelena ekonomija, borba protiv organizovanog kriminala, energetska bezbjednost.

“Neki važni ciljevi su ostvareni, Sarajevo i Kišinjev su dobili status kandidata, Skoplje i Tirana su otvorili pregovore, Zagreb je ušao u eurozonu. Crna Gora je prije tri godine doživjela prvu demokratsku smjenu vlasti, uprkos tome što je 1990. godine uvela višepartizam”, kazao je Milatović na konferenciji za novinare.

On je ocijenio da ti zajednički uspjesi predstavljaju potvrdu važnih iskoraka za region, što je potvrđeno današnjim usvajanjem zajedničke deklaracije.

“Počastvovan sam što je Crna Gora okupila ovoliki broj lidera, poslali smo nedvosmislenu poruku o posvećenosti regionalnoj saradnji”, smatra Milatović.

Predsjednik Sjeverne Makedonije, koja će od 1. Jula od Crne Gore preuzeti predsjedavanje SEECP, Stevo Pendarovski, kazao je da će u uložiti maksimalne napore da se dođe do regionalne stabilnosti.

“Vladavina prava borba protiv korupcije biće među prioritetima. Ključni preduslov za napredak regiona je njegova integracija u EU”, poručio je Pendarovski.

Komentarišući odluku Ustavnog suda da ukine izmjene Zakona o predsjedniku, Milatović je kazao da takva odluka reflektuje stav stručne javnosti da su izmjene protivne Ustavu Crne Gore.

“Sada imamo čistiju situaciju kada je u pitanju Zakon o predsjedniku”, dodao je Milatović.

On je, odgovrajući na novinarsko pitanje, kazao da će u zvaničnu posjetu Srbiji otputovati sredinom jula.

“Ono što sam rekao u kampanji je da će prva zvanična posjeta biti Briselu. Na taj način sam poslao poruku da je glavni prioritet ubrzanje EU agende. Nakon te posjete uslijediće posjeta Beogradu u prvoj polovini jula”, najavio je Milatović.

On je, upitan da prokomentariše reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na predlog da Crna Gora bude posrednik pregovora sa Kosovom, kazao da je Crna Gora podržava dijalog Beograda i Prištine.

“Crna Gora je posvećena dijalogu i pozivamo da sve zemlje vrate dijalogu da kao region idemo naprijed”, rekao je Milatović.

