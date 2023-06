Milatović domaćin Samita SEECP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović domaćin je Samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) koji će biti održan u utorak u Podgorici, a kojim se završava predsjedavanje Crne Gore toj regionalnoj inicijativi.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Samitu na kojem će biti usvojena zajednička Deklaracija, odobrena na sastanku ministara vanjskih poslova u Budvi početkom juna, prisustvovaće najviši zvaničnici učesnica SEECP-a.

Samitu će prisustvovati predsjednici Sjeverne Makedonije, Kosova, Bugarske, Albanije, Stevo Pendarovski, Vjosa Osmani, Rumen Radev i Bajram Begaj.

Samitu će prisustvovati i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković, prvi potpredsjednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, potpredsjednik Vlade Moldavije Oleg Serebrian, ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan.

Samitu će prisustvovati i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu, kao i predstavnici Evropske Službe za spoljne poslove, Rumunije, Grčke i Slovenije.

Iz Milatovićevog kabineta posjećaju da je SEECP regionalni okvir saradnje osnovan juna 1996. godine, sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa između zemalja jugoistočne Evrope.

Članice SEECP-a su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Srbija, Turska i Kosovo.

Izvršno tijelo SEECP– Savjet za regionalnu saradnju (RCC), broji 46 država, organizacija i međunarodnih finansijskih institucija.

Predsjedavanje SEECP-u od Crne Gore preuzima 1. jula Sjeverna Makedonija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS