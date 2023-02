Eskobar: Rusija će pokušati da kreira tenzije pred izbore u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da očekuje da će se Rusija pokušati da kreira tenzije u Crnoj Gori u predizbornom periodu.

Eskobar je to kazao na onlajn brifingu za medije upitan da li očekuje strano miješanje u predstojeće predsjedničke izbore u Crnoj Gori.

“Definitivno mislim da će Rusija pokušati da ubrizga neke nartive, kako bi kreirala tenzije među etničkim grupama, i to kroz svoje uobičajene kanale za medijske dezinformacije, i kroz svoje zastupnike”, rekao je Eskobar.

On je kazao da vjeruje da su ljudi iz Crne Gore dovoljno mudri da to razumiju i prepoznaju.

Eskobar, kako je rekao, vjeruje da insitiucije u Crnoj Gori imaju kapacitet da zahtijevaju transparentnost u kampanjama.

“SAD i dalje vidi Crnu Goru kao značajnog i bitnog NATO saveznika. Nadamo se da će naredna vlada nastaviti da se fokusira na evropske integracije, i da će nastaviti da bude posvećena NATO-u i borbi protiv korupcije”, istakao je Eskobar.

