Dukaj: Očekujem pozitivno mišljenje Brisela o zakonu o Vladi

Podgorica, (MINA) – Zakon o Vladi vrlo brzo bi trebalo da dobije pozitivno mišljenje Brisela, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj i dodao da nije optimista da bi se taj akt mogao naći pred poslanicima prije konstituisanja nove izvršne vlasti.

Dukaj je rekao da je Crna Gora jedina zdržavaregiona koja nije imala zakon o Vladi, i da je njegova izrada bio jedan od prioriteta Ministarstva javne uprave.

“Taj nacrt zakona je završen u rekordnom roku i poslat EK na mišljenje. Imamo neformalne informacije da će zakon vrlo brzo dobiti pozitivno mišljenje evropskih institucija”, kazao je Dukaj za Televiziju Crne Gore

Na pitanje da li bi zakon o Vladi mogao da bude usvojen prije nego što se konstituiše nova Vlada, Dukaj je rekao da nije optimista.

On je kazao da Zakon o slobodnom pristupu informacijama i dalje u skupštinskoj proceduri.

“Ono što je nadležnost javne uprave, mi smo to završili, i isto to radimo i za zakon o Vladi. Naš apel da zajedno radimo. Apelovali smo da se pokrene procedura i za zakon o Skupštini, ali ona još nije pokrenuta“, rekao je Dukaj.

