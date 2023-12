Babović: Za zdravstvo 60 miliona EUR manje nego što je planirano

Podgorica, (MINA) – Budžet za zdravstvo za narednu godinu, koji je predložila Vlada, manji je za 60 miliona EUR od onog koji je projektovao Fond zdravstva, kazali su iz Samostalnog sindikata zdravstva (SSZCG).

Predsjednik SSZCG Mihailo Babović kazao je da je budžet zdravstva za narednu godinu bio planiran i projektovan na 495 miliona EUR, a da je u predlogu budžeta koji je usvojila Vlada on smanjen na 435 miliona.

“SSZCG ne želi da se bavi Vladinim projekcijama i planiranjima, ali želi da se bavi onim što je u započetim pregovorima sa resornim ministarstvom od 5. oktobra i tadašnjim ministrom zdravlja Dragoslavom Šćekićem projektovano”, naveo je Babović u saopštenju.

Kako je rekao, u tim pregovorima su projektovane izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora (GKU) i njegovo usaglašavanjem sa Opštim kolektivnim ugovorom (OKU) do kraja tekuće godine, kao i niz predloga i dopuna GKU.

Babović je dodao da je u tim razgovorima previđeno i obećano povećanje plata za 17 odsto ciljnim grupama u sistemu zdravstva, sa akcentom na medicinske sestre i tehničare, jer su se „nepravedno našli u sendviču” Zakona o minimalnim zaradama i Zakona o zaradama u javnom sektoru.

On je istakao da se na taj način javio niz nelogičnosti u zaradama zaposlenih.

Babović je rekao da je sa svim projekcijama, izmjenama i dopunama GKU i njegovim upodobljavanjem sa OKU, upoznat i novi ministar zdravlja Vojislav Šimun i njegov tim.

“Što je takođe naišlo na odobravanje i podršku planiranim izmjenama i dopunama GKU, a na opšte zadovoljstvo svih zaposlenih u sistemu zdravstva, ili njegovog većeg dijela”, dodao je Babović.

Kako je kazao, SSZCG i kolege iz Sindikalne organizacije Kliničkog centra, u pregovorima kao Socijalni partneri, započeli su „pravljenje” jednog ozbiljnog i dugoročnog GKU u zdravstvenoj djelatnosti, vodeći računa o svim zaposlenim u zdravstvu.

“I u nadi da ćemo dogovoreno i sprovesti i da jednu stratešku granu neće zaobilaziti i zaboraviti nijedna Vlada i projekcije budžeta, jer aplauzi zdravstvenim radnicima nijesu dovoljni”, poručio je Babović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS