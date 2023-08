Abazović zadovoljan reakcijom MVP-a povodom slučaja Jovane Marović

Podgorica, (MINA) – Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović rekao je da je zadovoljan kako je Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) reagovalo povodom zabrane ulaska u Srbiju bivšoj ministarki Jovani Marović.

“Mi institucionalno to treba da rješavamo. Lične relacije treba da ostavimo izvan profesionalne aktivnosti”, kazao je Abazović, prenosi portal Pobjede,

On je istakao da je zadovoljan reakcijom MVP-a.

“Žao mi je zbog situacije, ali ne znam kakve to veze ima sa Crnom Gorom. Kod nas su svi ljudi dobrodošli, mi vodimo takvu politiku. Ako neko drugi mislii da treba da vodi drugačiju politiku, ne znam šta mi tu možemo da uradimo”, kazao je Abazović i dodao da se nije čuo sa Marović.

“Nijesam se čuo sa Marović, ne mislim da treba da se čujem sa svakim građaninom koji ima problem”, kazao je Abazović.

Komentarišući formiranje vlade, Abazović je poručio da će on sigurno biti u opoziciji ako dođe do formiranja.

“Biću tamo sa velikim zadovoljstvom. Neka naprave vladu, ali kad prođe medeni mjesec, neka ne bude čuđenja. Što bi rekli mladi, uzeće se kokice i onda kreće priča”, kazao je Abazović.

Komentarišući bjekstvo maloljetnika osumnjičenog za ubistvo iz JU Centar “Ljubović”, Abazović je istakao da ne smatra da se desio propust policije.

“Imamo manjak ljudi u sektoru bezbjednosti. Imamo brojne turiste a nemamo evidentiran veći problem”, ocijenio je Abazović.

On smatra da se Crna Gora može pohvaliti dobrom bezbjednosnom situacijom.

“Situacija iz JU Ljubović je incidentalna i zabrinjavajuća i moramo vidjeti da izbjegnemo takve situacije i potencijalno teške poslijedice poput nekih u zemljama okruženja. Ipak, ne želim svaljivati krivicu na policiju jer drže situaciju pod kontrolom sa nedovoljno ljudstva”, istakao je Abazović.

