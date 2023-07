Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavod za zapošljavanje (ZZZ) njeguje bliske odnose sa partnerskim javnim službama za zapošljavanje u regionu i šire, kako bi kroz razmjenu znanja i iskustava unaprijedili kvalitet usluga koje javne službe za zapošljavanje pružaju klijentima.

Delegacija Zavoda je prošle sedmice bila u službenoj posjeti Agenciji za zapošljavanje Kosova, tokom koje je vršilac dužnosti direktora crnogorske institucije, Gzim Hajdinaga, saopštio da je to uzvratna posjeta, kao i da se saradnja odvija kako na bilaterlanom nivou, tako i na multinacionalnom nivou, kroz učešće u projektima evropskih institucija, u okviru priprema zemalja u regionu za evropske integracije.

Zamjenica direktora Agencije za zapošljavanje Kosova, Jehona Rexha, je zahvalila na prilici da se delegacija Agencije, u neposrednom kontaktu sa kolegama iz Zavoda, upozna sa načinom rada i sprovođenja tehnologije rada sa nezaposlenima i poslodavcima.

Takođe, njene kolege, pomoćnici direktora, prezentovali su sprovođenje tehnologije rada sa nezaposlenima, kao i način realizacije mjera aktivne politike zapošljavanja.

“Tokom radne posjete, predstavnici javnih službi za zapošljavanja Crne Gore i Kosova su kroz prezentacije i usmenu disuskusiju razmijenili iskustva o načinu rada i sprovođenju tehnologije rada. Prezentovan je način rada sa nezaposlenima, vođenje zakonom propisanih evidencija, pružanje stručnih tretmana savjetovanja nezaposlenih, saradnja sa poslodavcima”, dodaje se u saopštenju.

Poseban segment se odnosio na način sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, razlike u sprivođenju istih, kao i prednosti i nedostatke u realizaciji.

“Model sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, koji se odnosi na mjere za sticanje zanimanja koji primjenjuje Agencija za zapošljavanje Kosova, je baziran na upućivanje nezaposlenihu trening centre za obuku koji posluju u okviru Agencije”, dodaje se u saopštenju.

Trening centre za obuku Agencija osniva na osnovu ispitivanja potreba tržišta rada i potreba poslodavaca. U okviru Agencije posluje osam trening centara, u kojima je moguća prekvalifikacija ili dokvalifikacija za 35 zanimanja.

Model sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, koji primjenjuje ZZZ, a koji se odnosi na mjere za sticanje zanimanja, je baziran na upućivanje nezaposlenih kod licenciranih provajdera obrazovanja, koji su izabrani na javnom pozivu, a izvode se za zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

Drugog dana delegacija Zavoda posjetila je Biznis alijansu Kosova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS