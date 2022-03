Luxair leti od jula i iz Podgorice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Avioni nacionalne luksemburške kompanije Luxair letjeće od jula i iz Podgorice, saopšteno je iz Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luksemburgu.

Predsjednica Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luksemburgu, Fetija Kalač, kazala je da će avioni Luxair-a letjeti dva puta sedmično ka dvije destinacije u Crnoj Gori.

Avioni će saobraćati na relaciji Podgorica – Luksemburg – Podgorica, u periodu od 2. jula do 24. septembra (srijedom i subotom) i Tivat – Luksemburg -Tivat, od 7. maja do 1. oktobra (utorkom i subotom).

“Ukrajinski turisti su ovih godina činili 20 odsto turista u Crnoj Gori, međutim zbog ratnih dešavanja smatramo da se Crna Gora mora okrenuti drugim tržištima. S toga, letove luksemburške kompanije prema Crnoj Gori smatramo veoma korisnim kako bi turisti iz Zapadne Evrope mogli da ljetuju u našoj zemlji”, rekla je Kalač.

Ona je predložila da, imajući u vidu veliko interesovanje za ponuđene letove, svi na vrijeme rezervišu avionske karte, putem linka: https://www.luxair.lu/fr/page-daccueil

“U slučaju potrebe, Kulturno-informativni centar Crne Gore u Luksemburgu stoji na raspolaganju za sve potrebne informacije i želi vam prijatne i sigurne letove avio kompanijom Luxair”, zaključila je Kalač.

