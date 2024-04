Sjutra start ligaških takmičenja u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Najbolji crnogorski šahisti boriće se od 27. aprila do 4. maja u Herceg Novom za trofeje u Premijer, Prvoj, Ženskoj i Pionirskoj ligi CRne Gore, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Premijer i Prva liga broje po deset klubova, za pobjedničke pehare Ženske, odnosno Pionirske lige će se boriti šest, odnosno 13 klubova.

Za pobjednički pehar i medalje u Premijer ligi tradicionalno konkurišu Budućnost, Elektroprivreda, Crnogorac i Herceg Novi.

Ne treba otpisati ni šahiste tivatske Mimoze, dok će ostali timovi – Nikšić, Rudar, Prosvjeta, Omladinac Budućnost i Mladost voditi borbu za opstanak.

Budućnost predvode velemajstori Nikola Đukić i Robert Markuš, a biće pojačana Milošem Pečuricom, dok Elektroprivredu predvodi reprezentativni velemajstorski trio Denis Kadrić, Nikita Petrov i Luka Drašković.

Herceg Novi u svom sastavu ima pet velemajstora uključujući i nekadašnjeg prvaka Evrope, Ivana Šarića, dok Crnogorac, koji brani titulu, predvode velemajstori Miloš Perunović i Dragan Kosić, uz mlade članove cetinjskog kluba, koji su nastupali za reprezentaciju na prošlogodišnjem prvenstvu Evrope.

Elektroprivreda brani titulu u ženskoj ligi, a svoju šansu traziće ekipe Crnogorca, Herceg Novi, Budućnost, Univerzitet Crne Gore i Dama.

Zanimljivo će biti pratiti dešavanja na Pionirskoj i Prvoj ligi.

Prvo kolo je planirano za subotu, uz konstantan prenos na YouTube platformi i kanalima Mne sport televizije.

Organizator je Šahovski savez, u saradnji sa Opštinom Herceg Novi.

