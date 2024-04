Uz podršku IRF-a nastavio porodičnu tradiciju proizvodnje vina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlasnik vinarije “Rajković”, Rade Rajković, nastavio je uz podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF) porodičnu tradiciju proizvodnje vina na svom imanju nedaleko od Podgorice, u selu Ubli.

Centralno mjesto zauzima vinarija koja je smještena u porodičnoj kući njegovog pradjeda, staroj 120 godina, koja je obnovljena i posebno opremljena za čuvanje vrhunskih vina, po čemu je ova porodica prepoznata.

Rajković je kazao da je Crna Gora geografskim položajem pogodna za vinski turizam, pa je prepoznao mogućnost da nastavi vinsku i porodičnu tradiciju koja se baštini vjekovima u ovom kraju.

Povoljna klima i zemlja su veoma pogodne, pa je, kako je saopšteno iz IRF-a, u prethodnom periodu obnovio stare i uvećao vinogradarske zasade, te osavremenio porodičnu proizvodnju vina.

„Vukla me neka želja i dug prema precima i crnogorskoj tradiciji da sačuvam ove objekte, jer je ovdje neko uložio veliki trud. Pokušao sam da sve ostane originalno i autentično, a istovremeno da bude prilagođeno današnjem vremenu i uslovima u kojima živimo”, naveo je Rajković.

On je za potrebe degustacije vina i vinskog turizma, porodičnu kuću prilagodio konobi.

Kako je istakao, njegovi gosti često dolaze iz drugih država.

Rajković, koji je jedan od najstarijih registrovanih crnogorskih vinara, za višedecenijski posvećeni rad dobio je brojna domaća, regionalna i međunarodna priznanja u Pragu, Londonu, Briselu, Parizu.

Ponosan je što u vinariji proizvodi kvalitetna vina koja su svoje mjesto našla na evropskom tržištu, pa mu je u proizvodnji vina kvalitet na prvom mjestu, a rad i posvećenost se osjeća u svakoj flaši.

Projekat obnove i prilagođavanja objekta namjeni Rajković je realizovao od sopstvenih sredstva, uz podršku IRF-a, ali i subvencije Ministarstva poljoprivrede.

“Koristio sam kreditne linije IRF-a za nabavku opreme i adaptaciju objekta, zahvaljujući tome sam uspio da ovo realizujem. Kamatna stopa IRF-a je u tom trenutku bila najpovoljnija u odnosu na komercijalne banke. Ispoštovao sam sve tražene uslove, tako da smo posao završili na obostrano zadovoljstvo“, dodao je Rajković.

On planira da dodatno ulaže i radi na unapređenju vinarije, kako bi ljubitelji vina koji posjećuju male vinarije dobili još kvalitetniji sadržaj.

