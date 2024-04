Vujović: Novim medijskim zakonima do depolitizovanog javnog servisa

Podgorica, (MINA) – Vlada i Ministarstvo kulture i medija snažno će podržati medijsku zajednicu, kroz unapređenje medijskog okruženja i depolitizaciju javnog servisa, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Ona je to poručila na konferenciji “Okruženje za rad medija u Crnoj Gori – kako do poboljšanja”, koju je organizovao Media centar u saradnji sa Medijskom asocijacijom Jugoistočne Evrope.

Vujović je navela da je intencija Ministarstva da se izmjenama zakona depolitizuju javni servisi, odnosno da se članovi Savjeta biraju na osnovu broja predloga nevladinih organizacija, a ne na osnovu većinskog sastava u Administrativnom odboru.

“Važna je poruka koju šaljemo, a to je da je sve ono što se tiče izbora direktora RTCG nadležnost pravosudnih organa. Pravosudni organi, a ne Vlada su odgovorni za sprovođenja tog postupka, a mi kao i svaki put ponavljamo da se odluke suda moraju poštovati”, istakla je Vujović.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, naglasila da su sloboda izražavanja i nezavisni mediji temeljne vrijednosti Evropske unije, kao i važni elementi procesa evropskih integracija Crne Gore.

“Bez slobodnih i odgovornih medija nema slobodnog, građanskog društva, nema kontrolisane, transparentne i domaćinske vlasti, a to znači da nema razvoja”, kazala je Vujović.

Ona je navela da su jedan od ključnih izazova napadi na novinare, kao i da zaista ohrabruje poruka koju je dao vrhovni državni tužilac Milorad Marković kroz uputstva tužiocima za postupanje u slučajevima napada na novinare i medije.

“U cilju efikasnog rješavanja napada na novinare potrebno je uložiti mnogo više zajedničkih napora da se crnogorske institucije podrže u borbi protiv napada na novinare na efikasniji način, da novinari iskazuju solidarnost kada je jedan od njih napadnut i da se ojača funkcija Komisije koja se bavi napadima na novinare”, kazala je Vujović.

Kako je rekla, Ministarstvo kulture i medija je, u prethodnom periodu, intenzivno radilo na izmjenama i dopunama seta medijskih zakona, kao i donošenju prvog strateškog dokumenta u toj oblasti, kojima se nastoji poboljšati položaj novinara u Crnoj Gori.

Vujović je kazala da je, pored ostalih aktivnosti, posebna pažnja posvećena borbi protiv širenja govora mržnje i dezinformacija.

Ona je navela da su predviđene obuke za zaposlene u medijima, moderatore, kao i servis besplatne pomoći za građane za podnošenje prigovora na rad medija.

„Da bi se poboljšala zakonska koherentnost, predvidljivost i sigurnost, ojačalo sprovođenje i primjena zakona, povećala transparentnost finansiranja i vlasništva nad medijima, obezbijedili uslovi za potpunu transformaciju RTCG-a u javni medijski servis, kao i aktivno istakla i podstakla sloboda izražavanja i medija, potrebni su konstantni napori”, poručila je Vujović.

Ona je naglasila da su veoma odlučni u namjeri da se unaprijedi medijsko okruženje.

Prema riječima Vujović, crnogorsku medijsku scenu prati oštra polerizacija, mediji se bore da ostanu na tržištu, a brojni su i ima ih između 180 i 200.

Ona je istakla da će se Vlada i Ministarstvo kulture i medija boriti za bolje uslove za rad medija i novinara, imajući uvjek pred sobom javni interes da građanin Crne Gore mora da bude istinito, cjelovito i blagovremeno informisan i da se svaka zajednica čuva kulturom dijaloga i tolerancijom.

“Zato su nam, iznad svega, potrebni mediji kojima je Kodeks novinara vrhovni vodič i novinari koji su svjesni svoje uloge, svojih prava, ali i svojih dužnosti”, zaključila je Vujović.

Direktor Direktorata za medije Neđeljko Rudović je, na panel diskusiji, predstavio predloge novih medijskih zakona – zakona o medijima, javnom medijskom servisu i audiovizuelnim medijskim uslugama.

On je naglasio da je utvrđeno da se javni sektor ne može oglašavati u medijima koji nijesu registrovani, kao i da je upis u evidenciju medija obavezan.

Rudović je kazao da je Fond za medijski pluralizam povećan sa 0,09 na 0,2 odsto i da su dodate nove oblasti od javnog interesa, među kojima je borba protiv govora mržnje i dezinformacija.

“Fondu može pristupiti medij koji je upisan u evidenciju i koji je u mehanizmu samoregulacije, kojem nije u prethodnih šest mjeseci izrečena mjera zabrane emitovanja ili čiji osnivač nije osuđen za krivično djelo širenja mržnje”, rekao je Rudović.

