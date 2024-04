Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kroz zaštitu intelektualne svojine autorima se omogućava da ostvare korist od svojih originalnih ideja i podstiče dalje istraživanje i napredak koji su ključni za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, ocijenjeno je na događaju Ministarstva ekonomskog razvoja i Fonda za inovacije.

Povodom Svjetskog dana intelektualne svojine, Ministarstvo ekonomskog razvoja i Fond za inovacije organizovali su događaj pod nazivom Inovativnost i kreativnost – put ka zajedničkoj budućnosti, sa ciljem da se istakne značaj intelektualne svojine u postizanju ciljeva održivog razvoja i bolje, održivije budućnosti za sve.

Menadžerka za međunarodnu saradnju i finansiranje u Fondu za inovacije, Snežana Šćepanović, kazala je da su inovativnost i kreativnost pokretačke snage koje transformišu društvo, unapređuju tehnologiju i poboljšavaju način na koji živimo.

“Fond za inovacije Crne Gore utiče na kreiranje povoljnog okruženja za razvoj inovacija, pružajući ne samo finansijsku podršku, već i stručnu mentorsku pomoć kroz edukacije za komercijalizaciju inovacija i intelektualne svojine”, navela je Šćepanović.

Ona je rekla da kroz svoje programe, Fond podstiče mikro, mala i srednja preduzeća, start-up kompanije, istraživače i sve kreativne pojedince da svoje ideje pretvore u tržišno konkurentne proizvode i usluge, čime se direktno doprinosi ekonomskom rastu i održivom razvoju Crne Gore.

Predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja, Dragana Ranitović, koja je načelnica Direkcije za intelektualnu svojinu, podsjetila je prisutne na ulogu Ministarstva, kao vodeće instutucije za zaštitu intelektualne svojine u Crnoj Gori i kontakt tačke za saradnju sa WIPO-om.

Svjetski dan intelektualne svojine se proslavlja 26. aprila, na osnovu odluke država članica Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) iz 2000. godine, jer je to dan stupanja na snagu Konvencije o osnivanju WIPO-a.

“To je datum kada se podsjećamo koliko je važna uloga intelektualne svojine u podsticanju inovativnosti i kreativnosti, koje u savremenom svijetu predstavljaju zamajac napretka. Ovaj dan je i prilika da se istakne doprinos intelektualne svojine razvoju industrije, nauke i društva u cjelini”, rekla je Ranitović.

Ona je naglasila ulogu WIPO-a kao lidera razvoja izbalansiranog i efikasnog međunarodnog sistema intelektualne svojine koji obezbjeđuje inovativnost i kreativnost na dobrobit pojedinaca i društva.

Emitovana je i video poruka generalnog direktora WIPO-a, Darena Tanga, koja predstavlja poziv svima da zaštite kreacije svoga uma radi lične koristi i dobrobiti društva.

Predstavnica WIPO-a, Irina Chicu, potvrdila je posvećenost WIPO-a saradnji sa Crnom Gorom, a zatim je govorila o značaju inovativnosti i kreativnosti za ekonomiju i društvo.

Ona je istakla doprinos intelektualne svojine postizanju ciljeva održivog razvoja ustanovljenih od strane Ujedinjenih nacija.

Marko Simeunović i Davor Ćorić su predstavili svoju priču o uspjehu kroz prezentaciju Smart milk., put od ideje do patenta. Cilj ideje je bio da se približe i povežu akademska zajednica i industrija, jer u Crnoj Gori ima znanja, pameti i kreativnosti da se ideje i realizuju. Svoj pronalazak su i zaštitili patentom pod nazivom Lot sistem za praćenje parametara sirovog mlijeka u realnom vremenu koji povezuje sve subjekte u prehrambenom lancu vrijednosti.

Događaj je okupio predstavnike državnih institucija iz sistema zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine, predstavnike inovacione i univerzitetske zajednice i brojne građane koji su interesovanje za temu skupa iskazali kroz veliki broj pitanja i komentara.

