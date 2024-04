Imenovanjem predsjednika Vrhovnog suda demonstrirati napredak

Podgorica, (MINA) – Imenovanje predsjednika Vrhovnog suda u punom mandatu dodatno bi demonstriralo napredak Crne Gore u reformama uoči Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), ocijenili su iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici.

Iz američke Ambasade su kazali da se pridružuju kolegama iz Evropske komisije u ohrabrivanju Crne Gore da imenuje predsjednika Vrhovnog suda u punom mandatu, putem fer, transparetnog i procesa odabira zasnovanog na zaslugama.

Kako su istakli u objavi na društvenoj mreži X, pravosuđe više od dvije godine radi bez stalnog rukovodstva, što ga sputava u sprovođenju bilo kakvih dugoročnih reformi u cilju jačanja vladavine prava i kandidature za članstvo u Evropskoj uniji.

“Ovo imenovanje dodatno bi demonstriralo napredak Crne Gore uoči IBAR-a”, naveli su iz Ambasade.

