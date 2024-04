Telekom nastavlja s trendom poslovnog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je tokom prva tri mjeseca ove godine zabilježio rast prihoda i operativne dobiti u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz te telekomunikacione kompanije.

„U okviru korisničke baze, rast je najevidentniji u postpaid segmentu, dok se i u prvom kvartalu potvrđuje stabilna pozicija tržišnog lidera po broju korisnika mobilnog interneta. Na izrazito konkurentnom tržištu telekomunikacija, Crnogorski Telekom je mart završio na prvoj poziciji, kada je riječ o zadovoljstvu korisnika“, navodi se u saopštenju.

Finansijske rezultate poslovanja Telekoma u prvom kvartalu, kako su naveli, karakterišu stabilni trendovi.

Pozitivna kretanja u maloprodaji dominantno su uslovila rast prihoda 4,6 odsto u odnosu na prvi kvartal prošle godine.

„Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i isključujući posebne uticaje, iznosila je 7,3 miliona EUR, što predstavlja rast od tri odsto u odnosu na uporedni period“, rekli su iz kompanije.

Crnogorski Telekom je, prema riječima njegovih predstavnika, prvi kvartal zaključio i kao tržišni lider kada je riječ o zadovoljstvu korisnika, što je pokazalo istraživanje koje realizuje nezavisna, strana agencija po metodologiji relevantnoj na globalnom nivou.

„Prema percepciji korisnika, Telekom u odnosu na konkurenciju u najvećoj mjeri prednjači po ocjeni kvaliteta mobilne mreže i brzine mobilnog interneta. Korisnici visoko ocjenjuju i kvalitet uslužnih kanala, dok je nova TV platforma – MagentaTV značajno podigla zadovoljstvo i u ovom segmentu, kako zbog naprednih funkcionalnosti, ali i sadžaja, odnosno novih kanala koji su dostupni našim korisnicima“, dodaje se u saopštenju.

Poseban dio je Magenta Moments, inovativan program povoljnosti i nagrađivanja Crnogorskog Telekoma, koji bilježi odlične rezultate, iz aspekta broja aktivacija, kao i korisničkih ocjena.

Postpaid baza porasla je čak osam odsto u odnosu na prvi kvartal prošle godine, čime je nastavljen stabilan rast broja postpaid korisnika i potvrđena prva pozicija na izrazito konkurentnom tržištu.

Telekom je tržišni lider i u segmentu broja korisnika mobilnog interneta, sa rastom od tri odsto u odnosu na isti period prošle godine.

„Kontinuirane investicije u infrastrukturu, rezultirale su dostupnošću optičke mreže za novih 8,2 hiljade domova, što predstavlja povećanje od šest odsto, čime je postignuta ukupna pokrivenost optikom za oko 137 hiljada domova. Povećao se i broj korisnika na optičkoj mreži Telekoma i to 12 odsto, u odnosu na prvi prošlogodišnji kvartal“, precizira se u saopštenju.

Mart je zaokružen i stabilnim trendovima u segmentu širokopojasnih priključaka 84 hiljada korisnika i TV korisničke baze 89 hiljada korisnika.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, je kazao da pregled rezultata daje jasnu sliku njihove strategije koju dosljedno inkorporiraju u poslovanje.

„Telekom je garant kvaliteta i stabilnosti servisa, investira u mrežu i inovacije i tako forsira ostatak tržišta da prati inovativne tehološke izazove koje postavljamo. Kada govorimo o najsavremenijim zahtjevima razvijenih, svjetskih tražišta, u Telekomu smo pokazali da smo spremni da pratimo trendove i da inovativna rješenja isporučujemo prije svih u Crnoj Gori. Imamo i odgovor – zadovoljstvo naših korisnika, kao ključan indikator ispravnosti onoga što preduzimamo“, poručio je Udovičić.

On je podsjetio da nastavljaju da investiramo i da nakon 2022. godine, kada su krenuli sa 5G tehnologijama, danas imaju najveću i najbržu 4G i 5G mrežu, već pokrivaju preko 80 odsto stanovništva 5G signalom i ne planiraju da se zaustave.

„U fokusu ulaganja je i nova TV platforma – MagentaTV, ubrzan proces migracije, konstantno inoviranje sadržaja, ali i nove funkcionalnosti u okviru platforme, koje tek treba da isporučimo tržištu. Započeti su i procesi modernizacije jezgra mreže u glasovnom segmentu, kao i u segmentu jezgra mreže, koje podržava prenos podataka, u procesu pripreme mreže za samostalni 5G (5G Standalone)“, rekao je Udovičić.

Prema njegovim riječima, u Telekomu nema naglih iskoraka bez pokrića, što će tržište, kako vjeruje, nastaviti da nagrađuje, naravno ukoliko opšti, društveni kontekst bude stabilno orijentisan.

„Prepoznati smo i kao kompanija koja odgovorno djeluje, investira i podupire zajednicu u okviru koje posluje u najširem smislu. Radili smo i nastavićemo da radimo na projektima, ali i podizanju svijesti o pozitivnim praksama koje ciljaju na životnu sredinu“, dodao je Udovičić.

Telekom, kako je naveo, sa zadovoljstvom i strateški investira značajna sredstva u ovaj segment, ali je važan odgovor i podrška ne samo korsnika, već i šire javnosti.

„Usmjeriću se na eksternu digitalizaciju procesa, gdje smo na nivou od 75 odsto korisničke baze koja koristi elektronski račun, sa namjerom da ovaj procenat dodatno poguramo naprijed. Zato pozivam korisnike da razmisle o elektronskoj alternativi, prevaziđu barijeru i prihvate jednostavnije rješenje i to bez predrasude da je pojedinačni čin bez značaja, jer u finalnom presjeku svako odgovorno djelovanje ima uticaj“, zaključio je Udovičić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS