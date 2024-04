Negativan poslovni rezultat u prvom kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Plantaže je u prvom kvartalu ove godine ostvarila negativan poslovni rezultat, dok su prihodi od prodaje iznosili 5,25 miliona EUR i bili 21 odsto veći nego u istom prošlogodišnjem periodu, pokazuju podaci tromjesečnog bilansa poslovanja.

Iz Plantaža su rekli da su u prvom kvartalu poslovanja kompanije dominantni odlivi u odnosu na prilive i prihode od prodaje, pa je poslovni rezultat negativan.

“Poslovni rezultat je negativan u iznosu od -1,27 miliona EUR. Međutim, važno je napomenuti da je ovaj rezultat, iako negativan, najbolji u posljednjih nekoliko godina”, naveli su iz kompanije.

Kako su dodali iz kompanije, tromjesečni bilans poslovanja, koji je usvojio Odbor direktora Plantaža, reflektuje nastavak pozitivnih trendova kroz značajan rast prihoda, jačanje operativne profitabilnosti kompanije i kontinuirano usmjeravanje napora uprave ka stabilizaciji poslovanja.

Kompanija je, u prvom kvartalu, ostvarila ukupan prihod u iznosu od 5,25 miliona EUR, što je 21 odsto u odnosu na uporedni prošlogodišnji period.

“Ostvareni rezultat, ujedno, nadmašuje projekcije za 16 odsto, što ga čini najboljim rezultatom u posljednjih deset godina”, navodi se u saopštenju.

Na svim tržištima, ukupno posmatrano, prihodi od prodaje flaširanih proizvoda su 42 odsto veći od prihoda iz prethodne godine, za isti period.

Najviše prihoda od prodaje flaširanih proizvoda u prvom kvartalu generisalo je tržište Crne Gore, dok je značajan rast ostvaren i na ostalim ino tržištima.

Iz Plantaža su saopštili da ukupni rashodi za prva tri mjeseca iznose 6,8 miliona EUR, što je 17 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, i da kao takvi reflektuju veći obim poslovanja i ulaganja u proizvodnju.

“Posmatrani period, za sektor poljoprivrede, predstavlja period visokih proizvodnih ulaganja, gdje su troškovi mnogo veći od prihoda, posebno u prvoj polovini godine, imajući u vidu da tek sa početkom ljetnje turističke sezone prihodi počinju rasti bržom dinamikom od troškova”, dodali su iz kompanije.

U strukturi ukupnih rashoda, za ovaj period, dominiraju troškovi radne snage, kao i troškovi materijala i energije.

“U odnosu na 2023, ukupni troškovi radne snage su veći za 22 odsto, ali su i dalje manji u odnosu na 2019. godinu, kao rezultat obezbjeđenja većeg broja sezonskih radnika i brže dinamike izvođenja neophodnih agrotehničkih operacija, obzirom da je vegetacija, ove godine, krenula ranije”, navodi se u saopštenju.

Sve agrotehničke operacije su, dodaje se, blagovremeno realizovane tokom prvog kvartala, u skladu sa predviđenim agro rokovima, što je od suštinskog značaja za stvaranje neophodnih preduslova za uspješnu proizvodnu godinu.

Iz Plantaža su kazali da su troškovi bruto zarada veći u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je 2023. vrijednost boda bila manja.

Kako su dodali, pozitivna EBITDA od skoro 16 hiljada EUR ukazuje na osnovnu operativnu profitabilnost kompanije, što je ključno za dalju stabilizaciju i unaprijeđenje poslovanja.

Uprava Plantaža će, kako su poručili, nastaviti da učvršćuje poziciju kompanije na tržištu i ulaže napore koji će osigurati stabilizaciju i dalje unaprijeđenje poslovanja.

“Rezultati ostvareni tokom prvog kvartala potvrđuju odlučnost i posvećenost ka tom cilju. Nastavlja se sa predanim, kako bismo ispunili očekivanja naših vlasnika, kreditora i kupaca, i osigurali prosperitet kompanije u budućnosti”, navod se u saopštenju.

