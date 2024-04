Kosponzorisati rezoluciju ili se svrstati sa zvaničnim Beogradom

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) pridružio se kampanji dezinformacija zvaničnog Beograda, koji Rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici predstavlja kao atak na srpski narod, ocijenile su Socijaldemokrate (SD).

Poslanički klub PES-a saopštio je ranije da poštuje sve rezolucije koje su usvojene u crnogorskom parlamentu koje se odnose i na genocide počinjene na našim prostorima u prethodnom periodu, ali da ne podržavaju da se, kako su kazali, odgovornost nekog pojedinca imputira bilo kom narodu.

Međunarodni sekretar SD-a Miloš Đuričković je u reagovanju naveo da podsjećanje PES-a na 2009. godinu i usvojenu Deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici, ne opravdava ćutanje i nemanje vremena da se izjasne o UN rezoluciji o kojoj se čitav svijet izjašnjava.

Đuričković je podsjetio da je 2021. godine usvojena Rezolucija o genocidu u Srebrenici, na inicijativu opozicije, za koju je, kako je rekao, dio PES-a glasao zbog fotelja i na zahtjev međunarodne zajednice.

On je istakao da Crna Gora kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU) ima obavezu da usaglašava svoju vanjsku politiku sa Unijom.

“Stav EU po pitanju UN rezolucije o genocidu u Srebrenici je jasan. Vaš stav, po pitanju ove inicijative, je nejasan”, dodao je Đuričković.

Kako je rekao, pominjanje rezolucija za genocide počinjene na našim prostorima, nemaju nikakve veze sa Srebrenicom i UN rezolucijom o genocidu u Srebrenici.

Đuričković je pitao ko izjednačava odgovornost pojedinca sa odgovornošću nekog naroda.

“Ovim komentarom, upravo ste se pridružili sramotnoj kampanji dezinformacija zvaničnog Beograda, koji “Rezoluciju” predstavlja kao atak na srpski narod”, naveo je Đuričković.

On je rekao da je Rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je pokrenula Njemačka, a kosponzoriše gotovo čitav region, EU i Sjedinjene Američke Države, za PES “otvaranje rana prošlosti”.

“Šta predlažete gospodo iz Pokreta Evropa sad, da zaboravimo? Da zaboravi i ćuti čitav svijet jer vi nemate kičme da jasno kažete ono što je očigledno”, pitao je Đuričković.

On je kazao da je u slučaju Crne Gore, kao i kod drugih zemalja regiona, stvar vrlo jednostavna.

“Kosponzorišite rezoluciju ili se svrstajte sa zvaničnim Beogradom”, zaključio je Đuričković.

