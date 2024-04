Ružić: Ispisana još jedna stranica u istoriji crnogorskog boksa

Podgorica, (MINA) – Tomislav Đinović osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prventvu (EP) u Beogradu ispisao je još jednu stranicu u istoriji crnogorskog boksa i sporta, kazao je selektor Nikola Ružić.

On je naglasio da je Đinović, nakon ženskih seniorskih medalja srebrne Bojane Gojković i bronzane Tamare Radunović, izborio plasman na pobjedničko postolje sa samo 19 godina.

“Đinović je heroj našeg tima na EP, jer je apsolutno dao svoj maksimum da ostvari svoj san. Nije žalio ni sebe ni protovnike i zato je uspio. Njegov odnos prema reprezentaciji je na najvišem nivou i nikada se nije desilo da se nije pojavio na bilo kojim dešavanjima na koje je pozvan”, rekao je Ružić.

On je čestito Đinoviću na uspjehu, kao i njegovom ličnom treneru Momčilu Zlatičaninu koji je, kako je kazao, sve ove godine bio uz njega i pored veoma teških uslova za rad.

“Želiim da nastave dalje još kvalitetnije. Ne smijemo da zanemarimo ni nastupe ostatka našeg tima koji je ovoga puta zastao na korak od medalje, ali su pokazali dostojne mečeve. Presudile su nijanse koje ćemo se potruditi da nadogradimo za naredna velika takmičenja”, rekao je Ružić.

On je kazao da su ponovo dokazali da je boks u Crnoj Gori najprogresivniji sport, da njihov rad vrijedi i da su rezultati najbolji dokaz.

“Želim da se zahvalim na podršci Ministarstvu sporta i mladih i Crnogorskom olimpijskom komitetu, a posebno Bokserskom savezu na čelu sa Aleksandrom Klemenkom, kao i svim dobronamjernim ljudima”, zaključio je Ružić.

