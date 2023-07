Leposavić povukao ustavne žalbe

Podgorica, (MINA) – Nosilac izborne liste Pravda za sve, Vladimir Leposavić, saopštio je da je povukao žalbu upućenu Ustavnom sudu zbog propusta Opštinske izborne komisije (OIK) Kolašin da donese odluku o raspisivanju ponovnih izbora na jednom biračkom mjestu.

Leposavić je kazao da je povukao i prigovor podnijet Državnoj izbornoj komisiji (DIK), kao i sve žalbe upućene Ustavnom sudu zbog nepravilnosti na biračkim mjestima u Baru, Budvi i Nikšiću.

On je rekao da su rezultati ponovljenih izbora na jednom biračkom mjestu na Cetinju pokazali da je njegova nedavna ocjena da se politički sistem raspao, a da se pravni nalazi pred kolapsom, nažalost, tačna.

„Naime, Socijaldemokratska partija (SDP), inače partija prošlosti, povećala je broj glasova na jednom biračkom mjestu za preko 200 odsto za svega nekoliko sedmica, osvojivši preko 80 odsto glasova, što je svojstveno samo najrigidnijim jednopartijskim sistemima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sama ta činjenica, sve i da nije bilo drugih nepravilnosti, dovoljna da za specijalnog državnog tužioca stvori osnov sumnje da je u tom slučaju izvršeno više krivičnih djela.

„Budući da bi ta partija takvim radnjama izvjesno ostvarila parlamentarni status na sljedećim ponovljenim izborima, odlučili smo da u najkraćem roku promijenimo strategiju i ne dozvolimo da naša borba za vladavinu prava i jednakost svih pred zakonom bude zloupotrebljena za potpuno suprotne političke ciljeve“, kazao je Leposavić.

On je rekao da Narodni pokret Pravda za sve nije namjeravao da prolongira proglašenje konačnih rezultata izbora više nego što je to potrebno za zadovoljenje pravde prema svojim biračima.

Prema njegovim riječima, informacije koje su posjedovali jasno su ukazivale da je SDP, sa svojim političkim pomagačima, upravo namjeravao da i na taj način zloupotrebi izborne procedure.

Kako je naveo Leposavić, čuvajući svoj i ugled građana koji su im dali podršku, odlučili su da svojim političkim i pravnim ciljevima u ovom trenutku pretpostave interes stabilnije i civilizovanije političke budućnosti za sve.

On je kazao da ostale žalbe Ustavnom sudu neće podnositi.

Leposavić je rekao da su u uslovima posredničke demokratije, ocijenili da je takva odluka u najboljem interesu ljudi koji su ukazali povjerenje pokretu Pravda za sve jer smo svojim predizbornim programom jasno obećali uspostаvljanje pravne države i eliminaciju svih oblika diskriminacije.

„Upravo je SDP, decenijski član i partner kriminalnog režima, institucionalizovao brojne forme diskriminacije koje još traju, ali i govor mržnje i svakodnevnu prezentaciju sirovog šovinizma – čemu su naročito i u prvom redu bili izloženi građani – birači pokreta Pravda za sve“, kaže se u saopštenju.

Leposavić je rekao da vjeruju da će njihova odluka doprinijeti „da se smanji broj jurišnika na svetinje i Ustavom zagarantovane slobode i prava građana“.

U pokretu Pravda za sve, kako je naveo, uvjereni su da je ovo najveći obim pravde koji u ovom trenutku mogu da isporuče njihovim biračima, a da pri tom ne ugroze druge njihove i opšte interese.

„Biračima SDP-a i svim građanima želimo sve najbolje, toj partiji srećan put u prošlost, a novoj Vladi uspjeh u radu u opštem interesu. Kada je u pitanju Narodni pokret Pravda za sve, naša borba će da potraje“, kaže se u saopštenju.

