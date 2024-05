Bakić i Gugolj zaustavljeni u polufinalu, osvojili bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski dubl, Luka Bakić i Uroš Gugolj, sa bronzanom medaljom završili su nastup na međunarodnom stolnoteniskom turniru Montenegro 2024 u Podgorici.

Oni su danas u polufinalnom meču, u kategoriji MD18, poraženi od Šveđana Danijela Gustafsona i Emila Andersona 3:1, po setovima 4:11, 11:7, 11:9 i 11:6.

Bakić i Gugolj juče su u četvrtfinalnom meču

savladali Britance Kupera Flinta i Rajana Anrija 3:1.

Prethondo su sa maksimalnim učinkom, kao prvoplasirani u grupi, izborili četvrtfinale.

Slavili su protiv Čeha Tomasa Novotnija i Jana Muške 3:0, Amerikanaca Logana Votsona i Tala Libovica 3:1 i Izraela Grenevelda i Pol van der Vorda 3:0.

Bakić je u dublu osvojio svoju drugu medalju na podgoričkom turniru, nakon što je prije dva dana bio akter i velikog finala u singlu, u kategoriji S10, u kojem je poražen od Filipa Radovića 3:0.

Ostali crnogorski parovi nijesu prošli grupu.

U miks dublu Gugolj i Milijana Ćirković (XD14) su, nakon startnog trijumfa, upisali dva poraza i završili kao trećeplasirani u grupi.

U konkurenciji dublova MD14, Đuro Krivokapić i Pjetro Paljušević, upisali su sva tri poraza, kao i mješoviti crnogorsko-srpski dubl Samra Kojić i Nebojša Ilić u kategoriji XD10.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS