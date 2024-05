Dalas u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Dalasa plasirali su se u polu finale Zapadne konferencije NBA lige.

Dalas je pred svojim navijača savaladao Los Anđeles Kliperse 114:101 i sa 4:2 u seriji izborio polufinale.

Najzaslužniji za odlučujući, četvrti, trijumf Dalasa bio je Kajri Irving sa 30 poena, dok je Luka Dončić ubacio 28.

U ekipi iz Los Anđelesa najbolji je bio Norman Pauel sa 20 poena.

Dalas će u polufinalu igrati sa Oklahomom.

U Istočnoj konferenciji, Orlando je pobijedio Klivlend 103:96 i izborio majstoricu.

Orkando su do pobjede vodili Paolo Bankero sa 27 i Franc Vagner sa 26 poena.

Kod Klivlenda je najefikasniji bio Donovan Mičel sa 50 poena.

