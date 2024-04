Impresivni rezultati Vlade na više polja

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore ostvarila je impresivne rezultate na više polja, a posebno u borbi protiv organizovanog kriminala, ocijenjeno je na sastanku potpredsjenika Vlade Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića sa evropskom komesarkom za unutrašnje poslove Ilvom Johanson.

Iz Vlade je saopšteno da su Bečić i Šaranović, tokom prvog dana zvanične posjete Briselu, imali niz sastanaka sa zvaničnicima Evropske komisije.

Kako se navodi u saopštenju, u razgovoru Bečića i Šaranovića sa Johanson, ukazano je na predan rad i vidljive rezultati Vlade i bezbjednosnog sektora na svim poljima.

“Posebno u borbi protiv organizovanog kriminala, sa fokusom na suzbijanje djelovanja vosokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa (OKG) i na polju ubrzanja evropskih integracija i dinamiziranja evropskog puta”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Johanson istakla pozitivne trendove u Crnoj Gori.

“Impresionirana sam vašim postignućima i moje iskrene čestitke na velikim koracima koje preduzimate”, kazala je Johanson.

Ona je rekla da se raduje posjeti Crnoj Gori na forumu ministara unutrasnjih poslova i pravde Evropska unija (EU) – Zapadni Balkan, koji će biti održan u oktobru.

Bečić je kazao da su disfunkcionalnost i blokada institucija i evropskih integracija bili glavna obilježja prilikom preuzimanja dužnosti i na početku mandata Vlade.

“Nakon samo par mjeseci svjedočimo funkcionalnim institucijama, deblokiranom i izuzetno dinamiziranom procesu evropskih integracija, kao i beskompromisnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, naglasio je Bečić.

Prema njegovim riječima, kontinuirana hapšenja i procesuiranja do skoro nedodirljivih, razbijanje lanaca krijumčarenja, velike zapljenje, privodjenje pravdi bjegunaca, čišćenje bezbjednosnog sektora i državnih institucija od službenika i funkcionera povezanih sa kriminalom i korupcijom, potvrdjuju odlučnost države da tim pošastima stane na kraj.

“Ovakva postignuća su rezultat odlične saradnje bezbjednosnog sektora, Specijalnog državnog tužilaštva i nadležnih tužilaštava, kao i povjerenja i pomoći koju imamo od EUROPOL-a i drugih partnera”, kazao je Bečić.

On je ukazao i na odličan posao Ministarstva unutrašnjih poslova i ostalih Vladinih resora na planu ispunjavanja privremenih mjerila.

“Potpuno je jasno da idemo sigurnim korakom ka dobijanju Izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila (IBAR) i nakon toga konačnom zatvaranju pregovaračkih poglavlja”, rekao je Bečić.

On je dodao da su svi kapaciteti Vlade usmjereni ka tim ciljevima.

Šaranović je ukazao na činjenicu da u tom istorijskom procesu za Crnu Goru značajnu ulogu ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da su zbog toga posebno ponosni.

“Koje se prepoznaje kao pozitivan primjer u ispunjavanju obaveza iz EU agende”, rekao je Šaranović, dodajući da će uskoro granice Crne Gore biti i granice EU.

On je istakao odličnu saradnju sa Frontex-om, kao i učešćem Crne Gore u aktivnostima i operacijama EMPACT-a, ukazujući na dodatan napor koji Crna Gora ulaže kada je riječ o migracijama.

Kako je saopšteno iz Vlade, Bečić i Šaranović su razgovarali i sa direktoricom za Evropu u Evropskoj službi za spoljno djelovanje Angelinom Eichorst.

“Veoma je važno da radimo sa pouzdanim partnerom, naročito u oblasti bezbjednosti i odbrane i veoma mi je važno da radimo i postižemo rezultate na poljima koje građani Crne Gore žele da vide”, istakla je Eichorst.

