Bošnjak: Više nego ikad Crnoj Gori neophodan snažan reformatorski podsticaj

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je danas više nego ikada neophodan snažan reformatorski podsticaj, rekla je potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak.

Ona je građanima čestitala 13. jul – Dan državnosti.

Bošnjak je, kako je saopšteno iz Skupštine, rekla da je dva puta 13. jul označio bitnu prekretnicu na razvojnom putu Crne Gore.

Prema njenim riječima, 13. jul 1878. i 13. jul 1941. godine, jednako su važni datumi na putu Crne Gore ka slobodi i davno zacrtanom putu ponovnog osvajanja nezavisnosti i njene evropske budućnosti.

“Danas je Crnoj Gori, više nego ikada, neophodan snažan reformatorski podsticaj, ali i spremnost da se suoči sa brojnim izazovima kako bi osnažila svoju nezavisnost, građanski koncept, vladavinu prava, demokratiju, multikulturalnost i siguran put ka uniji evropskih naroda”, poručila je Bošnjak.

