Nema razloga da roditelji ne vakcinišu svoju djecu

Podgorica, (MINA) – Država je obezbijedila besplatne, bezbijedne i efikasne vakcine, pa nema razloga da roditelji ne obezbijede svojoj djeci zdraviji život, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić.

Kako je saopšteno iz IJZ-a, Galić je u Ulcinju, gdje je organizovan četvrti “Karavan zdravlja”, rekao da imunizacije prije svega omogućavaju djeci da imaju bogatiji i zdraviji život.

On je posebno naglasio vakcinaciju vakcinom protiv humanog papilloma virusa (HPV) koji je najčešći uzrok raka u populaciji Crne Gore, ističući da tom vakcinom može da se spriječi obolijevanje.

“Država je obezbijedila, besplatne, bezbijedne i efikasne vakcine i nema razloga da roditelji ne obezbijede svojoj djeci zdraviji život”, naglasio je Galić.

Šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori rekla je da je karavan prilika za dvosmjernu komunikaciju koja će omogućiti građanima da dobiju odgovore na mnogo važnih pitanja o COVID 19 vakcinaciji, ali i MMR i HPV vakcinaciji.

Kako je dodala, za zdravstvene radnike to je prilika da bolje razumiju zdravstvene potrebe građana Ulcinja, a posebno prepreke za optimalan obuhvat vakcinacijom.

“Naša misija je ostvarivanje jednako dostupne kvalitetne zdravstvene zaštite i jednaka dostupnost bezbjednim vakcinama za sve, bez obzira da li živimo u Ulcinju, Podgorici ili Beranama”, poručila je Brajović.

Ona je navela da samo građanin koji ima znanje donosi odgovorne odluke i predstavlja okosnicu društva koje ima kapaciteta da pruži snažan odgovor na zdravstvenu krizu.

Menadžerka Opštine Ulcinj Ivana Karađinović ocijenila je da je veoma važno da svi zajedno rade na promociji i podizanju svijesti kod građana o važnosti imunizacije.

“Opština Ulcinj će uvjek biti podrška ovakvim inicijativama, budući da je ovo prava prilika da građani Ulcinja dobiju prave i korisne informacije o imunizaciji kako bi spriječili pandemije sa kojima smo se suočavali tokom poslednjih godina“, istakla je Karađinović.

Direktorica Doma zdravlja (DZ) Ulcinj Sadija Holaj rekla je da je održan veoma važan i koristan događaj.

Kako je navela, građani su mogli da dobiju korisne informacije od izabranih doktora, pedijatara i epidemiologa o svim pitanjima i razlozima zbog kojih su se do sada dvoumili oko vakcinacije.

“Osim vakcinacije, građani su bili u prilici da provjere i uz pomoć stručnih lica unaprijede svoje zdravlje”, rekla je Holaj.

Epidemiolog iz DZ Ulcinj Mustafa Krešnik rekao je da je veoma značajno što su svi zainteresovani mogli da na licu mjesta obave preglede i vakcinaciju, bez čekanja u redovima u zdravstvenih ustanovama.

“Ova akcija Ministarstva zdravlja je još jedan pokazatelj da je moguće približiti, popularizovati i omogućiti građanima brzu provjeru i saznanja o zaraznim i drugim bolestima kao i njihovoj prevenciji i zaštiti od njih”, naglasio je Krešnik.

Iz IJZ-a su podsjetili da su, sa Ministarstvom zdravlja i SZO-om, a u saradnji sa domovima zdravlja, pokrenuli inicijativu „Karavan zdravlja i vakcinacije“, u okviru projekta jačanja kapaciteta za pružanje odgovora na COVID – 19 u Crnoj Gori, koji finansiraju Američka vlada i agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Kako su rekli, Sjedinjene Američke Države (SAD) su, preko USAID-a, dodijelile su 2,7 miliona USD hitne pomoći kako bi pomogle Crnoj Gori da otkrije, upravlja i liječi COVID-19 ali i da ojača i održi kapacitete za reagovanje, kako bi se ublažili uticaji pandemije na javno zdravlje i socio-ekonomske posljedice.

Cilj “Karavana zdravlja i vakcinacije ” je promovisanje prednosti imunizacije kao intervencije koja spašava živote.

“Fokus će biti na vakcinaciji protiv COVID-19 ali inicijativa će uključiti i druge programe vakcinacije poput onih protiv humanog papiloma virusa (HPV) i malih boginja, zauški i rubele (MMR)”, kaže se u saopštenju.

Pojašnjava se da je karavan osmišljen tako da može da dosegne ljude koji žive u oblastima gdje je stepen prihvatanja vakcina bio niži od nacionalnog prosjeka, te da svojim aktivnostima pokrije ranjive grupe.

Iz IJZ-a su rekli da grupe koje su pod visokim rizikom od COVID-19 i koje će imati koristi od te inicijative čine osobe sa nekim hroničnim stanjima, starije osobe, trudnice, zdravstveni radnici i drugi.

“Djevojčice između devet i 14 godina imaće koristi od vakcinacije protiv HPV-a, a djeca mlađa od pet godina od vakcinacije MMR vakcinom”, rekli su iz IJZ-a.

Oni su naveli da je četvrti „Karavan zdravlja i vakcinacije“, koji je realizivan u Ulcinju, bio dobra prilika za građane da razgovaraju sa kompetentnim zdravstvenim radnicima, dobiju odgovore na sva pitanja o vakcinaciji i na temelju onoga što su naučni dokazi donesu odluku – vakcinišu sebe i svoje najmilije.

“Mjerenje pritiska i šećera u krvi bilo je omogućeno za sve posjetioce , što je kod građana izazvalo veliko zadovoljstvo jer su bili u mogućnosti da provjere svoje zdravlje bez čekanja i na licu mjesta dobiju savjete i preporuke od strane njihovih izabranih ljekara ali i epidemiologa iz IJZ-a i DZ Ulcinj”, rekli su iz IJZ-a.

Oni su kazali da su pojedini građani bili vakcinisani na licu mjesta, dok je veliki broj posjetilaca iskoristio dostupnost lokalnih ljekara i zakazao vakcinaciju u Dom zdravlja.

Navodi se da je u okviru karavana upriličen kulturno-umjetnički program (Elisa Markić, Milf Hunters bend), kao i posebni pokloni za one najmlađe, a akciju su pomogli i volonteri Crvenog krsta.

