Vlada da bude kosponzor Rezolucije o genocidu u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Poslanici Skupštine, njih 35, pozvali su Vladu Milojka Spajića da, bez daljeg odgađanja, donese odluku o kosponzorstvu predloga Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić rekao je da su danas poslali pismo Spajiću, te da su tekst pisma prethodno ponudili na potpis poslanicima svih poslaničkih klubova Skupštine, osim nekadašnjeg Demokratskog fronta.

“Tekst pisma koje je poslato Vladi, ponuđen je na potpis poslanicima svih poslaničkih klubova, osim poslanicima nekadašnjeg Demokratskog fronta, koji negiraju da se u Srebrenici dogodio genocid”, napisao je Nikolić na društvenoj mreži X.

U pismu se navodi da je Skupština 2009. godine usvojila Deklaraciju o prihvatnju Rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici, a 2021. donijela Rezoluciju o genocidu u Srebrenici za koju je glasalo više od dvije trećine poslanika.

“Moralna i etička obaveza Crne Gore je da i ovog puta snažno stane uz istinu i pravdu, potvrđenu presudama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala, kojima je zločin u Srebrenici proglašen genocidom, a sedam osoba pravosnažno osuđeno”, ističe se u pismu Spajiću.

Pismo su potpisali poslanici DPS-a, Bošnjačke stranke, Socijaldemokrata, Građanskog pokreta URA, Albanskog foruma i Kluba poslanika Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, i poslanik Pokreta Evropa sad Seid Hadžić.

