Neizbor predsjednika parlamenta pokazatelj da nema većine za formiranje Vlade

Podgorica, (MINA) – Konstituisanje novog saziva Skupštine Crne Gore bez izbora predsjednika parlamenta pokazatelj je da i dalje ne postoji većina za formiranje Vlade, kao ni za davanje mandata za njeno sastavljanje, kazao je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je podsjetio da su u predizbornoj kampanji ukazivali da bez koalicije „Zajedno!“ se neće moći formirati stabilna i reformska Vlada.

„Sve što se dešava od 11. juna do danas jasno potvrđuje takav stav“, rekao je Živković.

On je kazao da se nadaju da će politički akteri shvatiti važnost trenutka za Crnu Goru i odbraniti se od medijskih i političkih pritisaka sa strane.

„I da će biti spremni za dogovor koji bi značio formiranje evropske Vlade koja će imati podršku kvalifikovane većine u Skupštini, koja bi imala cilj da dovrši imenovanja u pravosuđu, unaprijedi izborno zakonodavstvo i ispuni obaveze iz pregovora sa Evropskom unijom (EU) kako bi u naredne četiri godine postali punopravna članica“, istakao je Živković.

On smatra da će se to, prije ili kasnije, neminovno desiti i da je to jedino rješenje za političku nestabilnost koja traje još od 30. avgusta 2020. godine.

„Skratimo vrijeme propadanja naše države i pokažimo svi zajedno, bez obzira na političke razlike, odgovornost prema državnim interesima, ali i hrabrost i liderstvo za pravljenje šireg društvenog i političkog dogovora“, poručio je Živković.

