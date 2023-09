Živković: Nastavak Vučićevog lošeg političkog marketinga

Podgorica, (MINA) – Izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o tome kako Srbima neko ne dozvoljava da budu dio Vlade u Crnoj Gori, samo su nastavak lošeg političkog marketinga kojim pokušava sebe pozicionirati u nacionalističkom dijelu svog biračkog tijela, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković rekao je da, nažalost, Vučić za svoj lični PR, učestalo zloupotrebljava crnogorske građane.

„Iako dobro zna da Srbi u Crnoj Gori nijesu ugroženi, Vučić ne odustaje od uloge tobožnjeg zastupnika prava Srba u regionu“, naveo je Živković u saopštenju.

On je kazao da Vučić, nošen umišljajem o sopstvenoj bitnosti i važnosti, pokušavajući da sebi pripiše enormni značaj, tendenciozno plasira netačne i zlonamjerne teze.

„Krećući se utabanim stazama Slobodana Miloševića i njegove pogubne politike, svoje brutalno miješanje u unutrašnja pitanja Crne Gore, u stilu nepopravljivog populiste, Vučić redovno pokušava da prikrije dramatičnom zabrinutošću“, dodao je Živković.

Kako je rekao, učestalim slanjem istih poruka preko svoje „političke posluge“ u Crnoj Gori, predsjednik Srbije, pokušava da “izgovorenu laž pretvori u istinu”.

„Kada državno obilježje Srbije, prikazuje kao zastavu jednog dijela građana Crne Gore, podsjećamo ga da naši građani imaju samo jednu zastavu i to onu koja je simbol države u kojoj žive“, poručio je Živković.

On je Vučiću poručio da svoju “zabrinutost” pokazuje na pitanjima koja se tiču njegovih ingerencija.

„A Crnu Goru i njene građane neka izostavi iz svojih PR uradaka i nebrojanih “istorijskih” govora“, zaključio je Živković.

