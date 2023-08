Živković: Milatović pokazao da nema integritet da brani interese Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pokazao je da nema ni integriteta ni hrabrosti da odgovori na ratnohuškačke poruke da će Crna Gora biti kažnjena zbog priznanja Kosova, saopštio je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS), Danijel Živković.

On je kazao da ih nije iznenadilo ćutanje Vlade u tehničkom mandatu, prije svega premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, kao “dokazanih sluga interesa Beograda”.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je rekao da od sada nema nikakve dileme da je Crna Gora dobila i predsjednika koji će nemušto braniti interese Aleksandra Vučića u Crnoj Gori.

„Slučajni predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, odćutavši prijetnje objavom rata od ministra odbrane Srbije Miloša Vučevića, pokazao je da nema ni integriteta ni hrabrosti da odgovori na ratnohuškačke poruke da će Crna Gora biti kažnjena zbog priznanja Kosova, i to vojnom intervencijom kao što je to slučaj u Ukrajini“, kaže se u saopštenju.

Živković je naveo da će se Crna Gora odbraniti, kao i uvijek do sada.

DPS će, kako je poručio, nastaviti da predvodi borbe za pristojnu, građansku i evropsku Crnu Goru.

„Ko god je pomislio da mu “oslobođenje” od 30. avgusta daje za pravo da ruši ove vrijednosti – grdno se prevario. Neće proći, kao što nije nikada u hiljadugodišnjoj istoriji naše države“, naveo je Živković u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS