Živković: Iza nas stoje rezultati

Podgorica, (MINA) – Koalicija “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” posvetiće se rješavanju problema svih građana, poručio je nosilac izborne liste te koalicije Danijel Živković, dodajući da iza njih stoje ozbiljni rezultati.

On je na tribini, koja je održana u četvrtak u Budvi, kazao da iza njih stoje djela i mnogi završeni kapitalni projekti.

„Iza nas stoje ozbiljni rezultati! Na to moramo biti ponosni”, poručio je Živković.

Kako je saopšteno iz Demokratske partije socijalista (DPS), Živković je rekao da nema ni milimetar povlačenja pred onima koji se zovu njihovom političkom konkurencijom.

„Ja njih neću ni vrijeđati, niti me oni zanimaju, kao što vidite ne posvjećujem im ni sekund pažnje. Samo gledamo u naše dvorište, kako da ga sredimo, da predstavimo našu ponudu, unaprijedimo je i da ona bude najbolja”, naveo je Živković.

On je ukazao šta će biti fokus izborne liste “Zajedno!”.

“Moramo da zasučemo rukave i posvetimo pažnju svakom čovjeku jer svaki čovjek je bitan“, rekao je Živković.

On je dodao da ne govori o glasovima, ni o onim ljudima koji će izaći na izbore ili neće, već o problemima sa kojima se svi oni susrijeću.

„S toga ćemo se i posvetiti problemima svih njih”, saopštio je Živković.

Potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) i kandidat sa liste “Zajedno!”, Boris Mugoša, kazao je da moraju da se bore i za brojne poslodavce jer im se iz dana u dan povećavaju nameti.

„Moramo da se borimo i za svoju djecu, jer vidite što nam se dešava sa vršnjačkim nasiljem, jer je totalno poremećen sistem vrijednosti u Crnoj Gori”, istakao je Mugoša.

On je, kako je saopšteno, prisutne upozorio da moraju da budu svjesni ozbiljnosti trenutka, i ukazao da svi zajedno moraju uraditi sve što je do njih da se ovo stanje što prije zaustavi.

Kako je naveo Mugoša, kakvi god budu rezultati, ako su uradili sve što je do njih – moraju biti zadovoljni, jer su se borili za prave vrijednosti.

„A ja sam siguran da mi ovakvi kakvi jesmo, sa manama i sa vrlinama, moramo biti dio procesa odlučivanja nakon izbora, jer bez ove koalicije, bez ovih ljudi, nema progresivne i savremene Crne Gore”, ocijenio je Mugoša.

Član Predsjedništva Liberalne partije (LP) i kandidat sa liste, Vatroslav Belan, govorio je o dijelu izbornog programa koji se odnosi na obrazovanje.

“Posebno smo izdvojili dio koji se odnosi na obrazovanje, nazvali smo ga “Društvo znanja za XXI vijek”. To nam je potrebno“, kazao je Belan.

On je poručio da se protiv dezinformacija, podmetanja, falsifikovanja istorije, šunda i kiča može boriti samo obrazovanjem.

„Obrazovanjem spašavamo našu đecu od naleta populizma i nacionalizma, ali i gradimo Crnu Goru”, naveo je Belan.

Kandidat za poslanika i predsjednik budvanskog odbora DPS-a, Milan Tičić, saopštio je da je nužno što prije prestati sa devastacijom Budve.

“Ne smijemo da žmurimo pred ovim što se dešava u Budvi jer je to slika i Crne Gore“, kazao je Tičić.

Prema njegovim riječima, Budva treba da se vodi iz Opštine, a ne sa neke druge adrese.

„Poručujemo da će doći vrijeme kada će odgovorni

ljudi da sjede u stolicama gdje im je mjesto i sa tog mjesta da vode i Opštinu Budva i državu”, rekao je Tičić.

Članica Glavnog odbora DPS-a Snežana Kuč kazala je da su posljednje dvije godine pale dvije vlade iz prostog razloga jer u njima nije bilo predstavnika partija koalicije DPS – SD – LP – DUA.

“Te dvije vlade su pale jer u njima nije bilo nas“, navela je Kuč.

Ona je ocijenila da u prethodnim dvijema vladama nije bilo stabilnosti, kao što je nije bilo ni u državi.

„Zato vas molim da se svi zajedno u danima koji su pred nama udružimo i uložimo sav napor i snagu da se organizujemo kako bi naš rezultat 11. juna bio takav da sljedeća vlada ne može biti formirana bez učešća ove koalicije”, kazala je Kuč.

Predsjednik Savjeta mladih DPS Budva i kandidat za poslanika, Lazar Vujačić, ukazao je na neke od problema sa kojima se danas suočava Budva.

“Biser mediteranske obale, Sveti Stefan, zbog neodgovornih i svojeglavih pojedinaca u Vladi Crne Gore propada“, naveo je Vujačić.

On je dodao da festival Sea dance zbog, kako je kazao, nesluha destruktivne vlade političkih marginalaca, napušta Crnu Goru.

Prema riječima Vujačića, zbog nesavjesnog i neznavenog pristupa, Vlada je izgubila pravo na grant od 41 milion EUR za izgradnju obilaznice oko Budve.

„Zato, 11. juna zajedno za budućnost koju ova država zaslužuje i zajedno za budućnost koja svima nama pripada”, poručio je Vujačić.

